Nallıhan-Göynük yolunda trafik kazası: 6 yaralı
Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bulunan Nallıhan-Göynük yol ayrımında iki aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Ankara Haberleri 06.10.2019, 22:57 06.10.2019, 23:02
Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bulunan Nallıhan-Göynük yol ayrımında iki aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Nallıhan-Göynük yol ayrımında akşam saatlerinde yağmur yağması sonucu kayganlaşan yolda 14 KH 665 plakalı araç ile 34 FL 8448 plakalı araç çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, araçlarda bulunan toplam 6 kişinin yaralandığını tespit ederken, jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.
Yaralılar, Ankara ve Bolu’daki hastanelere sevk edildi. Olaya ilişkin çalışma başlatıldı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
10°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 06 Ekim 2019
|İmsak
|05:20
|Güneş
|06:43
|Öğle
|12:42
|İkindi
|15:55
|Akşam
|18:30
|Yatsı
|19:48
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Atletico Madrid
|8
|15
|3. Granada
|8
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2