Nallıhan’da okullarda temizlik seferberliği

9 Eylül´de başlayacak olan 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı çalışmaları kapsamında hazırlıklarını sürdüren Nallıhan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Park Bahçe Birimi ekipleri, okullarda genel temizlik çalışması yapıyor.

Nallıhan’da 2019-2020 Eğitim ve Öğretim sezonu öncesinde öğrencilerin temiz bir ortam da eğitim almalarını sağlamak amacıyla temizlik çalışmalarına tüm hızıyla devam ediliyor. İlçe merkezinde ve mücavir alanında bulunan bütün okulların bahçe ve okul çevresini temizleyerek öğrencilere temiz bir ortam sağlanıyor.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Park Bahçe Birimi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda köşe bucak temizlenen okullar tertemiz hale getirilerek okul yönetimine teslim ediliyor.