Son Dakika
Muğla'da Bir Deprem Daha!
Gürcistan Başbakanı Bakhtadze istifa kararı aldığını duyurdu
İstanbul Adliyesi’nde adli yıl açılış töreni düzenlendi
Minibüs devrildi: 1’i bebek 9 kişi yaralandı
Arda Turan’dan büyük fedakarlık
"İran'ın attığı tüm adımlardan geri dönüş mümkündür"
Suriyelilerden Afrin’de Türkiye’ye teşekkür gösterisi
Milli karateci gözünü olimpiyatlara dikti
Gürcistan Başbakanı Bakhtadze istifa etti
Esenyurt’ta 4 katlı bir binanın 4’üncü katında doğal gaz patlaması yaşandı

Nallıhan’da okullarda temizlik seferberliği

Nallıhan Belediyesi tarafından 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı öncesi okullarımızın genel temizliği yapılıyor

Ankara Haberleri 02.09.2019, 11:03 02.09.2019, 11:09 Ramazan Durmuş
Nallıhan’da okullarda temizlik seferberliği

9 Eylül´de başlayacak olan 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı çalışmaları kapsamında hazırlıklarını sürdüren Nallıhan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Park Bahçe Birimi ekipleri, okullarda genel temizlik çalışması yapıyor.

Nallıhan’da 2019-2020 Eğitim ve Öğretim sezonu öncesinde öğrencilerin temiz bir ortam da eğitim almalarını sağlamak amacıyla temizlik çalışmalarına tüm hızıyla devam ediliyor. İlçe merkezinde ve mücavir alanında bulunan bütün okulların bahçe ve okul çevresini temizleyerek öğrencilere temiz bir ortam sağlanıyor.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Park Bahçe Birimi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda köşe bucak temizlenen okullar tertemiz hale getirilerek okul yönetimine teslim ediliyor.

banner62
#Okullarda temizlik #okul #eğitim #nallıhan #temizlik #Nallıhan Belediyesi #YEREL HABERLER #ankara haberleri #ankara
Yorumlar (0)
28°
az bulutlu
Namaz Vakti 02 Eylül 2019
İmsak 04:42
Güneş 06:10
Öğle 12:54
İkindi 16:33
Akşam 19:27
Yatsı 20:50
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@