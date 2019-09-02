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Nallıhan’da okullarda temizlik seferberliği
Nallıhan Belediyesi tarafından 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı öncesi okullarımızın genel temizliği yapılıyor
Ankara Haberleri 02.09.2019, 11:03 02.09.2019, 11:09 Ramazan Durmuş
9 Eylül´de başlayacak olan 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı çalışmaları kapsamında hazırlıklarını sürdüren Nallıhan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Park Bahçe Birimi ekipleri, okullarda genel temizlik çalışması yapıyor.
Nallıhan’da 2019-2020 Eğitim ve Öğretim sezonu öncesinde öğrencilerin temiz bir ortam da eğitim almalarını sağlamak amacıyla temizlik çalışmalarına tüm hızıyla devam ediliyor. İlçe merkezinde ve mücavir alanında bulunan bütün okulların bahçe ve okul çevresini temizleyerek öğrencilere temiz bir ortam sağlanıyor.
Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Park Bahçe Birimi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda köşe bucak temizlenen okullar tertemiz hale getirilerek okul yönetimine teslim ediliyor.
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