NASA Space Apps Challenge kategorileri ve Ankara konumu belli oldu!

NASA 2012 yılından bu yana yaratıcılığı yetenekle birleştiren beyinlere ulaşmak için küresel bir hackathon düzenliyor.

Geri sayımın başladığı etkinlik için NASA geçtiğimiz günlerde ana konuları ve alt başlıkları duyurdu. Katılımcıların merakla beklediği challenge ana konuları şu şekilde; dünya okyanusları, uydumuz, uzak ve yakın gezegenler, yıldızlara ve son olarak dünyamızdaki yaşam. Seçilen herhangi bir kategori ve alt başlığa göre hazırlanan projeler yerel jüriler tarafından değerlendirilecek olup dereceye giren gruplar birbirinden güzel ödüllerin sahibi olacak. Derece projeleri ise NASA’ya gönderilip belli kategorilere göre değerlendirilerek globaldeki kazananlar açıklanacak. Bu aşamada kazananları ise NASA’nın Kennedy Uzay Merkezi’ndeki roket fırlatmalarına katılma şansı bekliyor.

ODTÜ Genç Girişimciler Topluluğu tarafından 19-20 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 48 saatlik bu büyük organizasyona Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ev sahipliği yapıyor.

Organizasyonun detaylı bilgisine, ödüllere ve ön kayıt formuna etkinlik sayfasından ulaşabilirsiniz. Kontenjanlar dolmadan bu güzel etkinlikte yerinizi almayı unutmayın.

https://spaceapps.odtuggt.org/

Challenges: https://2019.spaceappschallenge.org/challenges/

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Eskişehir Yolu 10.km No:276 Çankaya/ANKARA

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