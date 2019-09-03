Netmarble Publishing’in ilk toplantısı ODTÜ-ATOM Ankara’da

Netmarble EMEA, oyun geliştiricilerinin oyunlarını dünya çapında yayınlayarak başarılı olmasını sağlamak amacıyla başlattığı Netmarble Publishing’in ilk tanıtım toplantısı 6 Eylül 2019 Cuma günü Ankara’da ODTÜ TEKNOKENT Bilişim İnovasyon Merkezi CoZone’da gerçekleştirilecek.

Tüm dünyada özellikle hyper-casual türünde oyun geliştirenlere açık olan bu program, yayıncılık, danışmanlık ve pazarlama sağlayarak tüm dünyada başarı kazanmayı hedefleyen oyunlar için bir başlangıç noktası sunmayı amaçlıyor.

Dünyanın en büyük 5 mobil oyun firması arasında olan ve bugüne kadar birçok değerli oyun stüdyosunun oyunları için yayıncılık hizmeti veren Netmarble EMEA, şimdi de hyper-casual oyun geliştiricilerin dünya çapında başarılara imza atmasını sağlamak amacıyla Netmarble Publishing programını başlatıyor. Programın oyun geliştiricilere tanıtımı, eğitim ve iletişim ağının oluşturulması amacıyla Türkiye’nin 6 şehrinde gerçekleştirilecek toplantıların ilki, 6 Eylül 2019 tarihinde, Ankara’da ODTÜ TEKNOKENTBilişim İnovasyon Merkezi CoZone’da düzenlenecek.

PROFESYONELLERLE BULUŞMA

Toplantıya katılacak profesyoneller arasında Netmarble Yatırım Projeleri Koordinatörü Ezgi Temir “Stüdyo İlişkileri ve Oyun Yayını Öncesi”, Netmarble Mobil Oyun Yayın Müdürü Eray Uygun ise “Oyun Yayını Sırası ve Sonrası” üzerine konuşacak. Admost Satış ve İş Geliştirme Sorumlusu Ayşegül Yıldırım ise “Monetization ve Gelir Optimizasyonu” konulu bir sunum gerçekleştirecek. Toplantıya katılan oyun geliştiriciler profesyonellerle tanışma fırsatının yanı sıra hyper-casual oyun yayını hakkında merak ettikleri konularda cevap alma şansına da sahip olacak.

NETMARBE'DEN ÇAĞRI

Netmarble Publishing programı tüm dünyadaki mobil oyun geliştiricileri ve ekipleri ile mobil oyun stüdyolarına açık olacak. Program özellikle causal ve hyper-casual türü oyunların geliştiricileri için hem maddi hem de danışmanlık desteği sunarak uluslararası alanda başarı kazanmaya giden yolda bir başlangıç noktası olmayı amaçlıyor. Program kapsamında pazarlama, işletme, soru-cevap, müşteri desteği, yerelleştirme gibi tüm yayıncılık hizmetlerine desteğin yanı sıra finans desteği de sağlanacak.

6 ŞEHİR ZİYARET EDECEK

Netmarble EMEA, Netmarble Publishing programının oyun geliştiricilere tanıtımı, eğitim ve iletişim ağının oluşturulması amacıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Denizli ve Adana’da buluşma toplantıları düzenleyecek. Ankara’da gerçekleştirilecek ilk toplantıyı, 12 Ekim 2019 tarihinde İstanbul İTÜ’de düzenlenecek toplantı izleyecek.

Netmarble Publishing programı ile ilgili ayrıntılı bilgi ve mobil oyun projenizle programa başvuru için httb://publishing.netmarbleemea.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Netmarble Corporation Hakkında

Netmarble Corp. muhteşem bir mobil oyun tecrübesi sunarak dünya çapında her yaştan kitleleri eğlendirmeyi amaçlar. 2000 yılında Kore’de kurulan Netmarble, dünya çapında en hızlı büyüyen mobil oyun şirketlerinden biridir ve sürekli olarak küresel düzeyde en üst geliştirici ve yayıncılardan biri olarak listelenmektedir. 6000’in üzerinde çalışanıyla Netmarble, Lineage 2: Revolution, Blade & Soul Revolution, MARVEL Future Fight, BTS WORLD, Seven Knights ve Paramanya’nın aralarında bulunduğu en başarılı mobil oyunlardan bazılarını üretip sunmaktadır. Önde gelen gündelik (casual) oyun geliştiricisi Jam City’nin en büyük ortağı ve ücretsiz MMO oyunların dünya çapında zirvedeki geliştiricilerinden biri olan Kabam'ın ana şirketi olan Netmarble’ın aynı zamanda Asya’nın en büyük eğlence şirketi CJ ENM Corporation, Asya’nın en büyük Internet şirketi Tencent Holding ve lider MMO şirketlerinden NCsoft ile stratejik bir işbirliği var.