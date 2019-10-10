Öğrencilerden ANKESOB'a ahilik ziyareti

Yenimahalle Pamuklar Anlam Okulları Ortaokul kısmında okuyan bir grup öğrenci, Okul Müdürü Tekin Sağır ve Öğretmen Nurbanu Isnık eşliğinde ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar'a ziyarette bulundu.

Bir süre önce okullarında 32. Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında bir dizi etkinlik yaptıklarını belirten öğrenciler, gerçekleştirdikleri etkinlikler hakkında ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar'a bilgi verdi.

Öğrenciler tarafından bu anlamlı hafta nedeniyle hatırlanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar, Ahilik kültürü hakkında öğrencilere bilgilendirmede bulunarak, Ahiliğin temel misyonunun ahlaklı fertler yetiştirmek olduğunu söyledi. Ar, günümüzün yükselen değerlerinin önemli bir kısmının özünde Ahiliğin temel ilkelerinin bulunduğunu, toplumsal yaşamın ortak paydası olan insanı esas alan Ahiliğin yalnızca Türk insanının değil, bütün dünya toplumlarının örnek alması gerektiğini kaydetti.

Ahiliğin esnaf ve sanatkarlara hayatın her safhasında yol göstermeye devam edeceğini de sözlerine ekleyen Ar, konuşmasının devamında geleceğin mimarı gençlere duyduğu güven ve inancın tam olduğunu belirterek, geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaları ve başarılı olmaları için öğrencilere çok çalışmaları gerektiği tavsiyesinde bulundu.

Öğrencilerin merak ettikleri soruların da Ar tarafından cevaplandığı ziyarette, son derece keyifli, güzel bir sohbet gerçekleştirildi.