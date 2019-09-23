Öğrencilere yardımcı kitaplar Fethi Başkan'dan

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ilçe genelinde eğitim hizmeti veren Yenimahalle Destek Eğitim Merkezleri’nde öğrenim gören gençlere sınava hazırlık kitapları dağıttı.

Yenimahalle’de 9-10-11-12 sınıflarda eğitim gören ve Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan gençlerin, sınavda başarılı olması amacıyla kurulan Destek Eğitim Merkezleri’nde, PEGEM Akademi tarafından hazırlanan, 8 ayrı branşta 2019-2020 eğitim dönemi hazırlık kitapları dağıtıldı.

Ragıp Tüzün ve Karşıyaka Destek Eğitim Merkezilerinde gerçekleştirilen kitap dağıtımı etkinliğine Başkan Yaşar’ın yanı sıra CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal ve Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu katıldı.

“Yarının büyükleri Yenimahalle’den çıksın istiyoruz”

Yeni eğitim döneminde Yenimahalleli öğrencilerin girecekleri sınavlardan başarı ile çıkacağına inancının tam olduğunu ifade ederek hazırlık kitaplarını öğrencilere tek tek teslim eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “ Yeni eğitim dönemi başladı. Yenimahalle Belediyesi olarak çocuklarımızın donanımlı bireyler olarak yetişmesi amacıyla kurmuş olduğumuz destek eğitim merkezlerine büyük önem veriyoruz. Türkiye’de dershanelerin kapanması itibariyle bu merkezleri ilk açan belediyeyiz. Yenimahalle’nin çocukları daha güzel branşları kazansın, yarının diplomatları, ekonomistleri, doktorları, mimarları, mühendisleri, eğitimcileri ve iş adamları Yenimahalle’den çıksın istiyoruz” dedi.

Yaşar “Yenimahalle’nin gençlerine inancım tam”

Gençlere yeni dönem öncesi moral vererek sınıfları ziyaret eden Yaşar “ İlçemizde gençlerin nitelikli bir eğitim almasını hedefleyerek açtığımız destek eğitim merkezlerine vatandaşımız yoğun ilgi gösteriyor. Yakın zamanda bu merkezlerin sayısını arttıracağız. Alanında uzman öğretmenler tarafından eğitim alıyorsunuz. Benim sizden isteğim, öğretmenlerinizi tüm dikkatinizi vererek dinlemeniz, onların dediklerini harfiyen yerine getirmeniz ve üniversite sınavından da başarılı bir not alarak hem ailenizi hem de kendinizi sevindirmediniz. Bu nedenle okula ve sınavlara yardımcı kitapları sizlere dağıtıyoruz. Yeni eğitim döneminde başarılı olacağınıza inanıyorum. Yeter ki hocalarınızı dinleyin ve ciddiyetle çalışmaya devam edin” şeklinde konuştu.