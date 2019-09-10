Oğuz “Aşure paylaşmaktır, hoşgörüdür”

Kahramankazan Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram etti. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, hazırlanan aşureleri vatandaşlara elleriyle dağıttı.

Kahramankazan Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıttı. Aşure dağıtımı Kahramankazan Salı Pazarı’nda gerçekleştirildi. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve belediye meclis üyeleri, hazırlanan aşureleri vatandaşlara ikram etti. Başkanı Oğuz, hazırlanan aşureleri vatandaşlara elleriyle dağıttı. Vatandaşlar, kendilerine aşure ikram eden Başkan Oğuz’la sohbet etti. Vatandaşlar aşure ikramından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Oğuz’a teşekkür etti. Başkan Oğuz da vatandaşlara afiyet olsun diyerek, gösterdikleri ilgiden dolayı kendilerine teşekkür etti.

BİRLİK VE BERABERLİĞE DİKKAT ÇEKİLDİ

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat oğuz, Muharrem ayının dayanışma, paylaşma ve muhabbet ayı olduğunu belirterek, “Aşure paylaşmaktır. Aşure birçok yiyeceğin bir araya gelmesiyle oluşan bir lezzetli bir tatlıdır. Bu bizlere farklılıklarımızla beraber bir arada yaşama kültürünün lezzetini anımsatır. Bu yüzden bu anlamlı gün bizim için çok önemli. Bu sebeple ilçemizde binlerce kişiye aşure ikram ederek, paylaşmaya, hoşgörüye, birlik ve beraberliğe dikkat çekmek istiyoruz” dedi.