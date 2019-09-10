Son Dakika
SP’li belediye meclis üyeleri istifa edip MHP’ye geçti
09.09.2019 Çılgınlığı
Kuveyt Türk'ün Sepetim uygulamasına mükemmeliyet ödülü
Rize’de stat inşaatı bir mahallenin kaymasına neden oldu
2 terörist daha etkisiz hale getirildi
Denizde kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu
Şenyayla bölgesinde terör operasyonu
Apple, iPhone 11'i Tanıtacağı Apple Özel Etkinliği'ni YouTube'da Yayınlayacak
Bayrampaşa’da 7 katlı binanın çatı katı yandı
Çubuk'ta bağ evinde cinayet

Oğuz “Aşure paylaşmaktır, hoşgörüdür”

Kahramankazan Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram etti. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, hazırlanan aşureleri vatandaşlara elleriyle dağıttı.

Ankara Haberleri 10.09.2019, 15:54 10.09.2019, 16:26 Ramazan Durmuş
Oğuz “Aşure paylaşmaktır, hoşgörüdür”
banner63

Kahramankazan Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram etti. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, hazırlanan aşureleri vatandaşlara elleriyle dağıttı.

Kahramankazan Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıttı. Aşure dağıtımı Kahramankazan Salı Pazarı’nda gerçekleştirildi. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve belediye meclis üyeleri, hazırlanan aşureleri vatandaşlara ikram etti. Başkanı Oğuz, hazırlanan aşureleri vatandaşlara elleriyle dağıttı. Vatandaşlar, kendilerine aşure ikram eden Başkan Oğuz’la sohbet etti. Vatandaşlar aşure ikramından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Oğuz’a teşekkür etti. Başkan Oğuz da vatandaşlara afiyet olsun diyerek, gösterdikleri ilgiden dolayı kendilerine teşekkür etti.

BİRLİK VE BERABERLİĞE DİKKAT ÇEKİLDİ

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat oğuz, Muharrem ayının dayanışma, paylaşma ve muhabbet ayı olduğunu belirterek, “Aşure paylaşmaktır. Aşure birçok yiyeceğin bir araya gelmesiyle oluşan bir lezzetli bir tatlıdır. Bu bizlere farklılıklarımızla beraber bir arada yaşama kültürünün lezzetini anımsatır. Bu yüzden bu anlamlı gün bizim için çok önemli. Bu sebeple ilçemizde binlerce kişiye aşure ikram ederek, paylaşmaya, hoşgörüye, birlik ve beraberliğe dikkat çekmek istiyoruz” dedi.

Kaynak: Kahramankazan Belediyesi
banner62
#ankara haberleri #YEREL HABERLER #kahramankazan #Aşure Başkan Serhat Oğuz #Muharrem ayı
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 10 Eylül 2019
İmsak 04:51
Güneş 06:17
Öğle 12:51
İkindi 16:25
Akşam 19:15
Yatsı 20:35
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@