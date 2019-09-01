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Oğuz "Can dostlarımız yeni yuvalarını bekliyor"

Sokak hayvanları konusunda çalışmalarla dikkati çeken Kahramankazan Belediyesi, Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki can dostlarımız yeni sahiplerini ve yuvalarını arıyor.

Ankara Haberleri 01.09.2019, 17:10 Ramazan Durmuş
Oğuz "Can dostlarımız yeni yuvalarını bekliyor"

Sokak hayvanları konusunda yaptığı çalışmalarla dikkati çeken Kahramankazan Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yaşayan can dostlarımız yeni sahiplerini ve yuvalarını arıyor. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, hayvan edinmek isteyen vatandaşlara, evcil hayvan satışı yapılan dükkânlardan satın almak yerine, merkezlerine gelerek sahiplenme çağrısında bulundu.

AŞI VE KONTROLLER ÜCRETSİZ

Kahramankazan Belediyesi, sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon alanında dünyadaki emsalleriyle boy ölçüşen bir merkezi bünyesinde barındırıyor. Ameliyathane, yoğun bakım ünitesi ve diğer birimleriyle tam donanımlı olan merkezde, konusunda uzman veteriner ve uzmanlar görev yapıyor. Tüm bakım ve tedavi işlemlerinin yapıldığı polikliniklerin bulunduğu merkezde, kuduz ve karma başta olmak üzere tüm aşılar yapılıyor. Merkez ayrıca, ilçenin coğrafi yapısı gereği doğal yaşama da katkı sunuyor. Yaralanan ya da bakıma muhtaç halde bulunan yabani hayvanlar da merkezde özenle tedavi ediliyor. Merkezde bakım ve tedavileri yapılan sokak hayvanları ise yeni sahiplerini ve yuvalarını arıyor. Merkezden sahiplenilen hayvanların aşı ve sağlık kontrolleri de yine ücretsiz olarak ücretsiz olarak yapılıyor.  

BAŞKAN OĞUZ'DAN ANLAMLI ÇAĞRI

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, aynı yaşam alanını paylaştığımız sokak hayvanları ve doğadaki yabani hayvanlara karşı duyarlı olmalarının görevleri olduğunu ifade ederek, “Onlar bizim can dostlarımız. Belediye olarak dostlarımız için elimizden geleni yapıyoruz. Hayvan edinmek isteyenleri, evcil hayvanların satışı yapılan dükkânlardan satın almak yerine merkezimizden sahiplenmeye davet ediyoruz. Dostlarımıza yeni bir yuva sunmak isteyen herkesi merkezimize bekliyoruz” dedi.

Kaynak: Kahramankazan Belediyesi
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