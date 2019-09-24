ORSİAD Yönetiminden Vali Şahin'e ziyaret

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği'nin (ORSİAD) Levent Çamur başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, Ankara Valisi Vasip Şahin ile bir araya geldi. Görüşmede, Ankara ve ülke ekonomisinin gelişimi için üretim ve istihdam artışının önemine dikkat çekildi.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur ile yönetim kurulu üyelerinin Ankara Valisi Vasip Şahin’i ziyaretleri son derece verimli geçti. Ziyarette derneğin yapısı ve çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Çamur; OSTİM, Sincan ve İvedik OSB’lerde faaliyet gösteren toplam 450 üyeyi özellikle yurtdışı pazarla buluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Ekonomik büyümenin anahtarının ihracatta olduğunun altını çizen Levent Çamur, “Bu nedenle fuarları ve yurt dışından gelen heyetleri üyelerimizle buluşturmayı çok önemsiyoruz”

"Sorumluluklarımızın Farkındayız"

ORSİAD’ın yeni yönetimi olarak görev ve sorumluluklarının farkında olduklarını vurgulayan Başkan Çamur, “Bir yandan üyelerimizin beklentilerine karşılık vermeye, diğer yandan da sosyal sorumluluk çalışmalarımızı aksatmadan sürdürmeye devam edeceğiz. OSB’lerde faaliyet gösteren daha fazla sayıda üyemizin yurt dışı pazarla buluşması noktasında tüm alternatifleri değerlendireceğiz” diye konuştu. Ankara Valisi Vasip Şahin de üretim ve istihdam artışında sanayicilere büyük görev düştüğünü bildirdi.

Kadın Çalışanların Sıkıntısı Kreş-

Kadın istihdamında ise en önemli problemlerden birinin çocukların bakımı olduğunun anımsatan Vali Şahin, “Kadın çalışan sayısının giderek arttığı OSB’lerde de annelerin sıkıntısı, çocuklarını bırakacak kimse bulamaması, akıllarının onlarda kalması. O nedenle sizlerden isteğim OSTİM’e bir kreş daha yaptırmanız. Bölgede çok sayıda kreşe ihtiyaç var” diye konuştu. ORSİAD Başkanı Levent Çamur ise arsa sorununun çözülmesi halinde bir yıl içinde kreş yapabileceklerini söyledi.