Son Dakika
Yemenliler BAE’nin saldırılarını protesto etti
Ayder Yaylası yolunda heyelan
Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9 oldu
Çanakkale’de 213 mülteci yakalandı
Galatasaray taraftarı Falcao’yu bekliyor
Lüks tekne alevlere teslim oldu
Bakan Kasapoğlu’dan İstanbul’da bisiklet turu
Datça’da 35 göçmen yakalandı
Terörden arındırılan Kefrun Kalesi dağcı ve yamaç paraşütçülerini bekliyor
Dev zeytin tabağı rekorlar kitabına girdi

Özel halk otobüsleri de Ankarakartlı oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Başkent’te hizmet veren özel toplu taşıma araçları arasında yer alan Mavi Özel Halk Otobüslerini ANKARAKART uygulamasını hayata geçiriyor.      

Ankara Haberleri 01.09.2019, 16:11 01.09.2019, 16:36 Ramazan Durmuş
Özel halk otobüsleri de Ankarakartlı oldu
banner63

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Başkent’te hizmet veren özel toplu taşıma araçları arasında yer alan Mavi Özel Halk Otobüslerinde de (ÖHO) ANKARAKART uygulamasını hayata geçiriyor.      

ANKARAKART’ın ÖHO’larda geçerli olmasıyla birlikte Başkent’te tüm toplu taşıma araçlarında tek kartla ulaşım dönemi başlamış olacak.

YARIN BAŞLIYOR

Büyükşehir Belediyesi’ne ait EGO otobüsleri, ANKARAY, Metro ve Teleferik hattı ile Özel Toplu Taşıma Araçlarında (ÖTA) kullanılan ANKARAKART, 2 Eylül Pazartesi (yarın) gününden Mavi Özel Halk Otobüslerinde (ÖHO) de kullanılacak.

Vatandaşlara ulaşım kolaylığı sağlayacak uygulamanın hayata geçmesiyle ÖHO’larda nakit ödeme dönemi sona erecek.

banner62
#ankara #ankara haberleri #YEREL HABERLER #özel halk otobüsü #ankarakart
Yorumlar (0)
30°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 01 Eylül 2019
İmsak 04:40
Güneş 06:09
Öğle 12:54
İkindi 16:34
Akşam 19:29
Yatsı 20:52
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Denizlispor 3 7
2. Çaykur Rizespor 3 7
3. Fenerbahçe 2 6
4. Alanyaspor 2 6
5. Ankaragücü 3 5
6. Trabzonspor 2 4
7. Beşiktaş 3 4
8. Galatasaray 3 4
9. Antalyaspor 3 4
10. Sivasspor 2 3
11. Malatyaspor 2 3
12. Konyaspor 3 3
13. Gazişehir 2 3
14. Kayserispor 3 1
15. Kasımpaşa 3 1
16. Göztepe 3 1
17. Gençlerbirliği 2 0
18. Başakşehir 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 3 4
7. Erzurum BB 3 4
8. Osmanlıspor 3 4
9. Akhisar Bld.Spor 3 4
10. Altay 3 4
11. Bursaspor 2 3
12. Balıkesirspor 3 3
13. Menemen Belediyespor 2 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. West Ham 4 7
6. Arsenal 3 6
7. M. United 4 5
8. Sheffield United 4 5
9. Chelsea 4 5
10. Tottenham 3 4
11. Burnley 4 4
12. Everton 3 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 3 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Levante 3 6
4. Atletico Madrid 2 6
5. Osasuna 3 5
6. Deportivo Alaves 3 5
7. Barcelona 3 4
8. Real Madrid 2 4
9. Celta de Vigo 3 4
10. Real Valladolid 3 4
11. Real Sociedad 3 4
12. Mallorca 2 3
13. Real Betis 3 3
14. Getafe 3 2
15. Villarreal 2 1
16. Granada 2 1
17. Eibar 2 1
18. Valencia 2 1
19. Espanyol 2 1
20. Leganés 3 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@