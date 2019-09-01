Özel halk otobüsleri de Ankarakartlı oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Başkent’te hizmet veren özel toplu taşıma araçları arasında yer alan Mavi Özel Halk Otobüslerinde de (ÖHO) ANKARAKART uygulamasını hayata geçiriyor.

ANKARAKART’ın ÖHO’larda geçerli olmasıyla birlikte Başkent’te tüm toplu taşıma araçlarında tek kartla ulaşım dönemi başlamış olacak.

YARIN BAŞLIYOR

Büyükşehir Belediyesi’ne ait EGO otobüsleri, ANKARAY, Metro ve Teleferik hattı ile Özel Toplu Taşıma Araçlarında (ÖTA) kullanılan ANKARAKART, 2 Eylül Pazartesi (yarın) gününden Mavi Özel Halk Otobüslerinde (ÖHO) de kullanılacak.

Vatandaşlara ulaşım kolaylığı sağlayacak uygulamanın hayata geçmesiyle ÖHO’larda nakit ödeme dönemi sona erecek.