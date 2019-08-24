Pati'ler Gölbaşı Mogan'da podyuma çıkıyor!

Gölbaşı Belediyesi’nin de katkılarıyla Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu (KIF) tarafından düzenlenen “Ankara Ulusal Irk Standartları Yarışması’nın (CAC) beşincisi 25 Ağustos 2019 Pazar günü Gölbaşı Atatürk Sahil Parkı’nda yapılacak olan yarışma ile gerçekleştirilecek.

150 KÖPEK YARIŞACAK

Ülkemizin farklı illerinde düzenlenen Irk Standartları’ yarışmalarının bir ayağı olan “V. Ankara Ulusal Irk Standartları” yarışması, yerli ve yabancı ırklardan yaklaşık 150 köpeğin katılımıyla gerçekleştirilecek.

JÜRİ TÜRKİYE VE UKRAYNA'DAN

Ülkemize ait yerli ırkların Türkiye/Türk Milleti adına uluslararası platformda kaydedilmesini, tüm köpek ırklarının FCI (Dünya Köpekbilimi Federasyonu) üyesi tüm ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de üretilip bakılmalarını sağlayan ve soy kütüğünü tutmak amacı ile farklı illerde çeşitli etkinlik ve yarışmalar düzenleyen Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu (KIF) tarafından, Gölbaşı Belediyesi’nin de desteğiyle organize edilen ‘V.Ankara Ulusal Irk Standartları Yarışması’na katılan köpekleri; Ukrayna Federasyonu’ndan Sergei Slukin,Türkiye’den Agnieszka Onuk, Cevdet Duru, Tarkan Özvardar, Ceylan Onan, Bülent Mutlu, Erdoğan Köroğlu ve Ceyhun Duru değerlendirecek.

HAYVANSEVERLER GÖLBAŞI'NDA

25 Ağustos Pazar günü 09:00 ile 17:00 saatleri arasında yapılacak olan yarışmaya yurt içi ve yurt dışından çok sayıda hayvansever ile birlikte Gölbaşılı vatandaşların ve hayvanseverlerin de ilgi göstermesi bekleniyor.