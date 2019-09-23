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Pursaklar, Ankara'nın kültürel mirasına sahip çıkıyor

Ankara Ticaret Odası tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde ATO Congresium’da düzenlenen ‘2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’nde Pursaklar Belediyesi de Ankara kedileri ile yerini aldı.

Ankara Haberleri 23.09.2019, 11:11 Ramazan Durmuş
Pursaklar, Ankara'nın kültürel mirasına sahip çıkıyor

Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde ATO Congresium’da düzenlenen ‘2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’ sona erdi. 19-20-21 Eylül tarihlerinde gerçekleşen zirvede Pursaklar Belediyesi’de Ankara kedileri ile yerini aldı. Anadolu’dan Dünya’ya markalaşarak açılacak olan ürünlerin yer aldığı bu fuar da Pursaklar’ın simgelerinden biri haline gelen ve nesli tükenme tehlikesi altında olan ‘Ankara Kedilerinin’ tanıtımı yapıldı.

Pursaklar Belediyesi, kültür mirasına sahip çıkıyor

Pursaklar Belediyesi, Anadolu’nun önemli bir değeri olan Ankara kedisini Dünya’ya tanıtmayı, sayılarını çoğaltmayı ve daha çok evde evcil hayvan olarak bakılmasını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda çalışan Pursaklar Belediyesi, Ankara’nın kültür mirasına sahip çıkmak için girişimlerde bulunup, ‘Ankara Kedisi Güzellik Yarışması’ ile bunun patentini aldı. Aynı zamanda Ankara Kedisini Koruma, Yaşatma ve Tanıtma Merkezi’ni açarak başkentin kültür mirasına sahip çıkmak ve bunu Dünya’ya tanıtmak için önemli bir çalışmaya da imza attı.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Ankara kedileri sayesinde Pursaklar Belediyesi, en ilgi çeken stantlardan biri oldu. 7’den 70’e herkesin büyük beğenisini toplayan Ankara kedileri, Pursaklar’ın öncülüğünde markalaşmaya hızla devam ediyor.

Kaynak: Pursaklar Belediyesi
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