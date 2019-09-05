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Pursaklar Ayyıldız Hanım Evinde sertifika heyecanı

Pursaklar Belediyesi Ayyıldız Hanım Evi üyesi hanımlar Takı Tasarım ve Türk İşaret Dili eğitim kurslarını başarıyla bitirip sertifika aldı.

Ankara Haberleri 05.09.2019, 09:53 05.09.2019, 10:09 Ramazan Durmuş
Pursaklar Ayyıldız Hanım Evinde sertifika heyecanı

Pursaklar Belediyesi Ayyıldız Hanım Evi üyesi hanımlar Takı Tasarım ve Türk İşaret Dili eğitim kurslarını başarıyla bitirip sertifika aldı.

Pursaklar Belediyesi’nin Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen kurslara katılan kadınlar yeni meslekler edinmeye devam ediyor. Yaz mevsiminde kurslara devam eden hanımlar, 120 saatlik Takı Tasarım ve Türk İşaret Dili eğitim kursunu tamamlayan 23 kursiyer MEB onaylı sertifikalarını almaya hak kazandılar. Kurslara düzenli olarak katılan ve birçok alanda ileri seviyede eğitim alan kadınlar meslek edinmenin mutluluğunu yaşadı.

Aldıkları eğitimler ve MEB onaylı sertifikalarla hem meslek sahibi olan hem de sektörlerde iş bulma imkanı elde eden çok sayıda kursiyer, Pursaklar Belediyesi ve Halk Eğitim Müdürlüğüne sundukları imkanlardan dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Pursaklar Belediyesi
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