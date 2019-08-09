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Pursaklar Belediyesi’nden engellilere sosyal tesis

Pursaklar Belediyesi tarafından yaptırılan Engelliler Sosyal Tesisi, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin tarafından törenle hizmete açıldı.

Ankara Haberleri 09.08.2019, 10:34 Ramazan Durmuş
Pursaklar Belediyesi’nden engellilere sosyal tesis
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Pursaklar Belediyesi tarafından yaptırılan Engelliler Sosyal Tesisi gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı.

Açılış törenine Ankara Milletvekili Prof. Dr. Emrullah İşler, Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ak Parti İlçe Başkanı Servet Türkayık ve ilçe teşkilatı, MHP Pursaklar İlçe Başkanı Gökhan Balcı, İlçe meclis üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“ENGELLİ KARDEŞLERİMİZ MAHZUN OLMAYACAK”

Törenin açılış konuşmasını yapan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Pursaklar’da hiçbir engelli kardeşim mahzun olmayacak. Bu sosyal tesisi engelli kardeşlerim ve aileleri için dizayn ettik. Hem aileleri hem de engelli kardeşlerimizin yüzünden tebessüm eksik olmasın’’ dedi.

SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZMET…

Tesiste, sosyal ve kültürel faaliyet hizmetleri verilerek engelli vatandaşların gün boyu keyifli ve eğlenceli vakit geçirmesi amaçlanmaktadır. Tesise gelecek olan vatandaşlar, aileleriyle birlikte burada düzenlenecek olan etkinliklere katılımları sağlanacak.

Kaynak: Pursaklar Belediyesi
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