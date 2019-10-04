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Pursaklar Belediyesi’nden İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi

‘Hizmet İçi Eğitim’ programları kapsamında, Pursaklar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarına eğitim verildi.

Ankara Haberleri 04.10.2019, 09:43 04.10.2019, 09:53 Ramazan Durmuş
Pursaklar Belediyesi’nden İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi
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‘Hizmet İçi Eğitim’ programları kapsamında, Pursaklar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarına eğitim verildi.

Pursaklar Belediyesi personellerine yönelik düzenlenen ‘Hizmet İçi Eğitim’ programları kapsamında İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından temizlik personellerine eğitim verildi. Alanında uzman kişiler tarafından verilen ‘İş Sağlığı ve İş Güvenliği’ eğitiminde; çalışma mevzuatı, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş yeri temizliği ve düzeni, iş kazası ile meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlarla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Meslek hastalıkları ile ilgili de bilgi veren uzmanlar; bu hastalıkların sebeplerini, ilk yardım müdahaleleri, biyolojik ve psikososyal risk etmenleri gibi konulara da dikkat çekti.

Kaynak: Pursaklar Belediyesi
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