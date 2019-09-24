Pursaklar'da camilerde temizliğine devam

Pursaklar Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerince, camilerde yoğun bir temizlik çalışması gerçekleştiriliyor.

Vatandaşların daha temiz bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirmesi için camileri temizleyen Pursaklar Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, her noktayı köşe bucak siliyor. Halıları ıslak ve kuru temizleme yöntemiyle tozdan ve kirden arındıran temizlik ekipleri, camilerin pırıl pırıl olmasını sağlıyor.

Caminin içi kadar çevresinin de temiz olmasına dikkat eden ekipler, lavaboların yıkanmasından şadırvan temizliğine kadar pek çok işlemi titizlikle gerçekleştiriyor.