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Pursaklar'da Hanımlar F Klavye Sertifikası Aldı

Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evindeki yaz kursuna katılan kursiyerler F Klavye sertifikası aldı.

Ankara Haberleri 01.08.2019, 10:33 01.08.2019, 10:35 Tuğçe Hanım
Pursaklar'da Hanımlar F Klavye Sertifikası Aldı

Pursaklar'da Hanımlar F Klavye Sertifikası Aldı

Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evindeki yaz kursuna katılan kursiyerler F Klavye sertifikası aldı.

Hüma Sultan Hanım Evi üyeleri kendilerini geliştirmeye ve meslek sahibi olmaya devam ediyor. Yaz kurslarına yoğun ilgi gösteren hanımlar hem meslek sahibi hem de MEB onaylı sertifika sahibi oluyor.

ETKİN BİLGİSAYAR KULLANIMI İÇİN

Eğitimden kültüre, spordan sanata her alanda eğitim alan kadınlar, bilgisayarı daha etkin kullanmak ve hızlı yazmak için F Klavye kursuna katılıp ileri seviyede eğitim alarak MEB onaylı sertifika almaya hak kazandı.

BAŞKAN ÇETİN’E TEŞEKKÜR

Hanımlar, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halil Özgür’e kendilerine sunmuş oldukları imkânlardan dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Pursaklar Belediyesi
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