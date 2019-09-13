Pursaklar'da "Mania problemi" için Başkan Çetin devrede

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçenin Mania problemi için kolları sıvadı. İlçede bulunan Mania sorununun çözümlenmesi amacıyla Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’in başkanlığında toplantı düzenlendi.

Esenboğa Havaalanı’nda yapımı devam eden üçüncü pist nedeniyle, uçakların iniş-kalkış güvenliği ile ilgili 2009 yılında ilan edilen ve ‘Mania Planı’ olarak bilinen uçuş güvenliği hattı kriterlerinin yeniden belirlenmesi için harekete geçildi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilen ‘Esenboğa Havaalanı Hava Mania Planı’ ile birlikte ruhsat sıkıntısı yaşayan vatandaşların mağduriyetlerini çözmeye yönelik çalışmalar başlatan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’in bakanlık nezdindeki girişimleri sonucunda, soruna paydaş kurum ve ilgili kuruluşlarla birlikte çalışmalar yapıldı.

Bu doğrultuda Ertuğrul Çetin başkanlığında, Pursaklar Belediyesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü temsilcileri ile birlikte toplantı yapılarak, uçuş güvenliği nedeniyle yapılaşamayan veya kısıtlı yapılaşan parsellere yönelik çalışmaların yeniden başlatılarak en kısa sürede çözüme kavuşturulmasına karar verildi.