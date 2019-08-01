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El Bab şehidinin babasından Barış Pınarı Harekatına destek
Barış Pınarı Harekâtı başarıyla devam ediyor
TSK, Tel Erkam köyüne yakın bağlantı yolunu kontrol altına aldı
3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Askeri araçlardan oluşan konvoy Tel Abyad'a geçiş yaptı
Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime ara verildi
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