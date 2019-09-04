"Pursaklar'ı vatandaşımızla birlikte yöneteceğiz"

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Halk Meclis Toplantısı kapsamında Mimar Sinan Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Hemşerileri ile iç içe olan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, halk gününde sokaklara inerek vatandaşın taleplerini yerinde dinledi. Her fırsatta hemşerileriyle bir araya gelerek ziyaretlerde bulunan Başkan Ertuğrul Çetin, Halk Meclis Toplantıları ile vatandaşlarla iç içe görüşmeler yaptı. Pursaklar Belediyesi’nde ilk defa gerçekleştirilen Halk Meclis Toplantıları, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Yaşlı, çocuk, kadın demeden herkesi tek tek dinleyen Başkan Ertuğrul Çetin, tüm isteklere çözüm önerileri sundu.

Göreve geldiği günden bu yana hayata geçirdiği çalışmalar hakkında konuşan Ertuğrul Çetin, yapacağı hizmetler ile ilgili de vatandaşları bilgilendirdi. Sadece Halk Meclis Toplantıları ile değil; ev ve esnaf ziyaretleriyle de hemşerileri ile bir araya gelen Başkan Ertuğrul Çetin, karar alma sürecinde vatandaşla iç içe bir süreç geçirmek istediklerini dile getirdi.

İlk buluşmada Mimar Sinan Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Ertuğrul Çetin; dedeler ve nineler 2. bahar koşuları, kedi güzellik yarışmaları ya da güreş gibi tüm şenlikleri bu yıl tasarruf anlamında yapmayacaklarını açıkladı. Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; “Öncelikli sorunumuz yol ve asfalt. Bugünde bu konuyu sizinle paylaşmak için buradayım. Bu mahallede her geçen gün yeni bir inşaat yapılıyor. Ancak bir bina yapmakla tüm işler bitmiyor. Bu binanın elektriği, suyu, telefon ya da internet bağlantısı da eş zamanlı olarak yapılmalı ama tüm bunlar bizim yetkimizde olan şeyler değil. Enerjisa, Telekom, Aski vb. kurumların alt yapı çalışmalarının programları belli olmadığı için bizde yaptığımız yolların kazılmasını istemiyoruz. Bu yüzden gecikmeler oluyor.” diye konuştu.

YETKİ DE SÖZ DE VATANDAŞIN

Cenaze hizmetlerinin üst seviyeye çıkarıldığını aktaran Başkan Ertuğrul Çetin; çadır, sandalye, ikram, çay ve çorba hizmetlerinden isteyen tüm vatandaşların faydalanabileceğini söyledi. Yeni doğan bebek, sünnet çocukları, esnaf ve ev ziyaretlerine de devam ettiklerini belirten Ertuğrul Çetin, yalnızca sosyal işlerden belirli bir süre için vazgeçtiğini vurguladı.

İsraf olmaması için belediye olarak ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Başkan Ertuğrul Çetin; yetkisi dâhilinde olan her şeyi yapacağını anlattı. “Herkesin önceliği farklı, herkesin derdi başka. Ama biz bu toplantılarla önceliklerimizi belirleyerek hareket etmek zorundayız.” diyerek sözlerini sürdüren Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, konuşmasına şunları ekledi: “Belediyeciliği biliyoruz, planlamayı biliyoruz, takvime yayarak çalışmayı biliyoruz, önceliği nereye vereceğiz bunu da biliyoruz. Hemşerilerimizden kaçmıyoruz. Yetkide sizin söz de sizin.”

BİRLİKTE YÖNETME SÖZÜ

Vatandaşların pazar, okul, sağlık ocağı ve ulaşım konusundaki taleplerine de dikkat çeken Ertuğrul Çetin, bu doğrultuda gerekli birimlerin harekete geçirilmesi noktasında istişarelerin yapıldığını da belirtti. Belediyede yeni bir rotasyonun da yapıldığına dikkat çeken Başkan Çetin, şöyle konuştu: “Belediyemizde hiçbir arkadaşımız yalan söylemeyecek, devlet malına zarar vermeyecek ve herkese güler yüzlü olacak. Bunun sözünü sizlere veriyoruz. Biz çok çalışacağız. Çalışmalarımızı sizlere anlatacağız, yapamadıklarımızın nedenlerini de sunacağız. İlçemizi hemşerilerimizle birlikte yöneteceğiz.”

Vatandaşlarla birlikte konuşup, istişarelerde bulunarak hareket edeceklerini de açıklayan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; “Hemşerilerimizle görüşerek onlardan gelen taleplere göre hareket edecek, diğer taraftan da bizimle paylaşmak istedikleri proje ve çalışmaları da değerlendireceğiz.” diyerek bu buluşmaları düzenli bir program dâhilinde mahalle mahalle gerçekleştirmeye devam edeceklerini de söyledi.