Pursaklar, Yeni Belediye Hizmet Binasına Kavuştu
Belediyenin bütün birimlerini bir araya toplamak ve vatandaşlara daha iyi hizmet vermek için Emek Caddesi üzerine yapılan Yeni Belediye binası hizmete açıldı.
Pursaklar’da nüfusun giderek artması, hizmetin vatandaşa en iyi şekilde ulaşması, ulaşılabilirliğin kolay olması, vatandaşlara daha kaliteli hizmet verebilmek ve vatandaşın işlerini tek bir merkezde yapabilmesi için yeni belediye binası hizmet vermeye başladı.
PURSAKLILARA HAYIRLI OLSUN
Vatandaşın işini kolaylaştırmak ve daha iyi hizmet verebilmek için bütün birimlerin aynı binada toplandığını belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “İhtiyaçlarımıza cevap verecek yeni bir belediye hizmet binasına ihtiyacımız vardı. Farklı noktalarda hizmet veren Belediye birimlerimizin hepsini bir araya toplayarak, hemşerilerimizin işini kolaylaştırdık. İnşallah bu yeni binamızda güzel çalışmalar yaparak ve faydalı projeleri hayata geçirerek Pursaklar’ı kalkındırmaya devam edeceğiz. Yeni Belediye binamızın memleketimize, milletimize, belediyemiz çalışanlarına, hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.
BELEDİYENİN BİRİMLERİ TEK MERKEZDE
Pursaklar’da yeni bir hizmet binası için 2016 yılında temeli atılan 7 bin 500 metre kare alan üzerine 10 kat olarak inşa edilen Belediye Hizmet Binası tamamlandı. Vatandaşın işini kolaylaştırmak ve daha iyi hizmet verebilmek için bütün birimler aynı binada toplandı. Meclis, encümen ve grup toplantılarının geniş salonlarda yapılabileceği, 160 kişilik konferans salonlarının bulunduğu, 200 kişilik yemekhanenin yer aldığı, 50 araçlık kapalı ve 150 araçlık açık otoparkın bulunduğu yeni belediye hizmet binası, büyük bir ihtiyaca cevap verecek. Selçuklu mimarisi ve modern mimari ile tasarlanan Belediye Hizmet Binası projesinin en az 50 yıllık ihtiyacı karşılayabileceği öngörülüyor
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