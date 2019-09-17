Pursaklar yeni ve modern nikah salonuna kavuştu

Kusursuz hizmeti, profesyonel ekibi ve görkemli mekânıyla Pursaklar Belediyesi Nikâh Salonu vatandaşların hizmetinde…

Pursaklar’ın her yönüyle modern bir ilçe olması için çaba gösteren Pursaklar Belediyesi, dünya evine girmeye hazırlanan çiftler için nikâh salonu inşa etti. Yeni Belediye Binası’nda hizmete sunulan nikâh salonu, dünya evine girmeye hazırlanan çiftlere ev sahipliği yapıyor.

En ufak bir aksama olmaması ve organizasyonun kusursuz geçmesi için özen gösteren Pursaklar Belediyesi Evlendirme Müdürlüğü ekibi, çiftlerin mutluluğuna ortak oluyor.

HİZMETE SUNULDU

Evlilik heyecanı yaşayan çiftlere mutluluklar dileyen Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, şöyle konuştu:

“Çiftlerimizin mutlu anlarına şahitlik edecek yeni nikâh salonumuzu hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Pursaklar’da yuva kuran vatandaşlarımızın en büyük destekçisi biz olacağız. Dünya evine girecek çiftlerimize şimdiden iki cihan saadeti diliyorum.”