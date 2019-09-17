Son Dakika
"Prostat Kanseri Farkındalık Ayı": Tanıda gecikmeyin!
Çelik ihracatçıları Almanya'ya çıkarma yapacak
EmlakBank Altın Katılma Hesabı'nı hayata geçirdi
Sodexo Plus ile online sipariş dönemi başlıyor
Naz Arıcı, buz pateninde rakip tanımıyor
Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 25 kişi gözaltında
Fatih Terim’in Avrupa karnesi
Eylem yapan ailelerin sesi çığ gibi büyüyor
Anneler direniyor, destekler çığ gibi büyüyor
Galatasaray ile Club Brugge 3. randevuda

Pursaklar yeni ve modern nikah salonuna kavuştu

Kusursuz hizmeti, profesyonel ekibi ve görkemli mekânıyla Pursaklar Belediyesi Nikâh Salonu vatandaşların hizmetinde… Pursaklar’ın her yönüyle modern bir ilçe olması için çaba gösteren Pursaklar Belediyesi, dünya evine girmeye hazırlanan çiftler için nikâh salonu inşa etti.

Ankara Haberleri 17.09.2019, 11:31 Ramazan Durmuş
Pursaklar yeni ve modern nikah salonuna kavuştu

Kusursuz hizmeti, profesyonel ekibi ve görkemli mekânıyla Pursaklar Belediyesi Nikâh Salonu vatandaşların hizmetinde…

Pursaklar’ın her yönüyle modern bir ilçe olması için çaba gösteren Pursaklar Belediyesi, dünya evine girmeye hazırlanan çiftler için nikâh salonu inşa etti. Yeni Belediye Binası’nda hizmete sunulan nikâh salonu, dünya evine girmeye hazırlanan çiftlere ev sahipliği yapıyor.

En ufak bir aksama olmaması ve organizasyonun kusursuz geçmesi için özen gösteren Pursaklar Belediyesi Evlendirme Müdürlüğü ekibi, çiftlerin mutluluğuna ortak oluyor.

HİZMETE SUNULDU

Evlilik heyecanı yaşayan çiftlere mutluluklar dileyen Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, şöyle konuştu:

Çiftlerimizin mutlu anlarına şahitlik edecek yeni nikâh salonumuzu hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Pursaklar’da yuva kuran vatandaşlarımızın en büyük destekçisi biz olacağız. Dünya evine girecek çiftlerimize şimdiden iki cihan saadeti diliyorum.”

Kaynak: Pursaklar Belediyesi
banner62
#ankara #ankara haberleri #haberlerankara #pursaklar belediyesi #Modern nikah salonu #Ertuğrul Çetin
Yorumlar (0)
23°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi?
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi?
Namaz Vakti 17 Eylül 2019
İmsak 04:59
Güneş 06:24
Öğle 12:48
İkindi 16:18
Akşam 19:03
Yatsı 20:22
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 4 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 4 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
13. Beşiktaş 4 4
14. Başakşehir 4 4
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 4 2
17. Gençlerbirliği 4 1
18. Kasımpaşa 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Hatayspor 4 8
4. Fatih Karagümrük 4 8
5. Keçiörengücü 4 8
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Adana Demirspor 4 6
9. Balıkesirspor 4 6
10. İstanbulspor 4 5
11. Adanaspor 4 5
12. Altınordu 4 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 5 8
8. West Ham 5 8
9. Bournemouth 5 7
10. Southampton 5 7
11. Everton 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Aston Villa 5 4
18. Newcastle 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Levante 4 6
9. Osasuna 4 6
10. Villarreal 4 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 4 5
13. Valencia 4 4
14. Mallorca 4 4
15. Real Betis 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@