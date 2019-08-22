Pursaklar’da hanımlar sertifikalarını almaya devam ediyor
Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi'nde pastacılık ve işaret dili kurslarına katılan hanımlar sertifikalarını almaya hak kazandı.
Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi'nde pastacılık ve işaret dili kurslarına katılan hanımlar sertifikalarını almaya hak kazandı.
Pursaklar Belediyesi, hanımları meslek sahibi etmeye devam ediyor. Her geçen gün üye sayıları artan hanım evlerindeki kurslara ilgi de giderek artıyor. Pursaklar Belediyesi’nin Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen kurslara katılan kadınlar yeni meslekler edinmeye devam ediyor.
MEB ONAYLI SERTİFİKA
Yaz mevsiminde kurslara devam eden hanımlar, pastacılık ve işaret dili kursunu başarıyla tamamlayarak sertifika sahibi oldu. Her yıl binden fazla kadına verilen kursların sonunda MEB onaylı sertifika alan kadınlar, bu sertifikalarla çalışma hayatına da atılabiliyor.
BAŞKAN ÇETİN'E TEŞEKKÜR
Sertifika almanın heyecanını yaşayan hanımlar, “Belediyemizin sunmuş olduğu imkânlardan faydalanarak yeni meslekler ediniyoruz. Burada öğrendiklerimiz hayatımıza artı değer kazandırıyor. Bizlere bu imkanı sağlayan Pursaklar Belediyesi’ne ve Başkanımız Ertuğrul Çetin’e teşekkür ediyoruz” diyerek duygularını ifade etti.
|İmsak
|04:27
|Güneş
|05:59
|Öğle
|12:57
|İkindi
|16:42
|Akşam
|19:44
|Yatsı
|21:10
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|1
|3
|2. Sivasspor
|1
|3
|3. Malatyaspor
|1
|3
|4. Denizlispor
|1
|3
|5. Alanyaspor
|1
|3
|6. Antalyaspor
|1
|3
|7. Çaykur Rizespor
|1
|3
|8. Trabzonspor
|1
|1
|9. Kasımpaşa
|1
|1
|10. Ankaragücü
|1
|1
|11. Konyaspor
|1
|1
|12. Gençlerbirliği
|1
|0
|13. Göztepe
|1
|0
|14. Kayserispor
|1
|0
|15. Galatasaray
|1
|0
|16. Beşiktaş
|1
|0
|17. Başakşehir
|1
|0
|18. Gazişehir
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Fatih Karagümrük
|1
|3
|2. Ümraniye
|1
|3
|3. Adana Demirspor
|1
|3
|4. Menemen Belediyespor
|1
|3
|5. Osmanlıspor
|1
|3
|6. Akhisar Bld.Spor
|1
|3
|7. Hatayspor
|1
|3
|8. İstanbulspor
|1
|1
|9. Erzurum BB
|1
|1
|10. Keçiörengücü
|1
|1
|11. Boluspor
|1
|0
|12. Adanaspor
|1
|0
|13. Altınordu
|1
|0
|14. Altay
|1
|0
|15. Bursaspor
|1
|0
|16. Balıkesirspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Eskişehirspor
|1
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|2
|6
|2. Arsenal
|2
|6
|3. Man City
|2
|4
|4. M. United
|2
|4
|5. Brighton
|2
|4
|6. Tottenham
|2
|4
|7. Bournemouth
|2
|4
|8. Sheffield United
|2
|4
|9. Everton
|2
|4
|10. Burnley
|2
|3
|11. Norwich City
|2
|3
|12. Leicester City
|2
|2
|13. Wolverhampton
|2
|2
|14. Crystal Palace
|2
|1
|15. Chelsea
|2
|1
|16. West Ham
|2
|1
|17. Aston Villa
|2
|0
|18. Newcastle
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. Watford
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|1
|3
|2. Sevilla
|1
|3
|3. Mallorca
|1
|3
|4. Real Valladolid
|1
|3
|5. Athletic Bilbao
|1
|3
|6. Atlético Madrid
|1
|3
|7. Deportivo Alaves
|1
|3
|8. Osasuna
|1
|3
|9. Granada
|1
|1
|10. Villarreal
|1
|1
|11. Real Sociedad
|1
|1
|12. Valencia
|1
|1
|13. Eibar
|1
|0
|14. Real Betis
|1
|0
|15. Barcelona
|1
|0
|16. Getafe
|1
|0
|17. Leganés
|1
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Celta de Vigo
|1
|0
|20. Espanyol
|1
|0