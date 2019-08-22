Pursaklar’da hanımlar sertifikalarını almaya devam ediyor

Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi'nde pastacılık ve işaret dili kurslarına katılan hanımlar sertifikalarını almaya hak kazandı.

Pursaklar Belediyesi, hanımları meslek sahibi etmeye devam ediyor. Her geçen gün üye sayıları artan hanım evlerindeki kurslara ilgi de giderek artıyor. Pursaklar Belediyesi’nin Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen kurslara katılan kadınlar yeni meslekler edinmeye devam ediyor.

MEB ONAYLI SERTİFİKA

Yaz mevsiminde kurslara devam eden hanımlar, pastacılık ve işaret dili kursunu başarıyla tamamlayarak sertifika sahibi oldu. Her yıl binden fazla kadına verilen kursların sonunda MEB onaylı sertifika alan kadınlar, bu sertifikalarla çalışma hayatına da atılabiliyor.

BAŞKAN ÇETİN'E TEŞEKKÜR

Sertifika almanın heyecanını yaşayan hanımlar, “Belediyemizin sunmuş olduğu imkânlardan faydalanarak yeni meslekler ediniyoruz. Burada öğrendiklerimiz hayatımıza artı değer kazandırıyor. Bizlere bu imkanı sağlayan Pursaklar Belediyesi’ne ve Başkanımız Ertuğrul Çetin’e teşekkür ediyoruz” diyerek duygularını ifade etti.