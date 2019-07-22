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Pursaklar’da Kadınların Sertifika Heyecanı

Ankara Haberleri 22.07.2019, 15:49 Tuğçe Hanım
Pursaklar’da Kadınların Sertifika Heyecanı

Pursaklar’da Kadınların Sertifika Heyecanı

Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evinde iğne oyası, kurdela nakışı, takı, yağlı boya resim, kara kalem resim, okuma yazma, örgü, dikiş, kuaförlük eğitimini başarıyla bitiren kursiyerlere sertifikaları verildi.


2018-2019 kurs sezonu ikinci dönemi tamamlayan hanımlar çok sayıda kursa katılıp yeni meslekler edindi. Hüma Sultan Hanım Evinde iğne oyası, kurdela nakışı, takı, yağlı boya resim, kara kalem resim, okuma yazma, örgü, dikiş, kuaförlük eğitimini başarıyla bitiren kursiyerlerimize Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikaları verildi. Kurslara düzenli olarak katılan ve birçok alanda ileri seviyede eğitim alan kadınlar meslek edinmenin mutluluğunu yaşadı.

Aldıkları eğitimler ve MEB onaylı sertifikalarla hem meslek sahibi olan hem kendi işini kuran hem de sektörlerde iş bulma imkanı elde eden çok sayıda kursiyer, Pursaklar Belediyesine ve Halk Eğitim Müdürlüğüne sundukları imkanlardan dolayı teşekkür etti

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