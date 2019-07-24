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Pursaklar’da Kurbanlık Satışları Başladı

Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, satışların başlamasının ardından kurban satış ve kesim alanında denetimlerde bulundu.

Ankara Haberleri 24.07.2019, 11:20 Tuğçe Hanım
Pursaklar’da Kurbanlık Satışları Başladı

Türkiye'nin birçok noktasından gelen üretici ve satıcıların buluşma noktası olan pazarda kurbanlık satışları başladı.

Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık hayvan satışı yapılan pazar yerinde, çevre ve halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerde bulundu.

Denetimlerde kurbanlık hayvanların geldiği yerler, kurbanlık hayvan satışı için izin belgeleri, kurbanların sağlık taraması, satışı yapılan hayvanların sağlıklı olup olmadıkları ve satıcıların tartı aletler incelendi.

KURBANLIK SATIŞLARI BAŞLADI

İlçede kurbanlık satışlarının başladığını, hem üreticinin hem de alıcının mağdur olmaması için denetimleri artırdıklarını söyleyen Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, şunları söyledi:

“Amacımız insanlarımızın sağlıklı, huzur ve güven içinde kurbanlarını kesmelerini sağlamak. Bu konuda pazara gelen hayvan satıcılarını ve sattıkları hayvanları kayıt altına alıyoruz.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Zabıta Müdürlüğümüz, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için pazarda sürekli kontroller gerçekleştiriyorlar. Şu ana kadar yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Belediye olarak vatandaşlarımızın Kurban Bayramlarını, rahat ve huzur içinde geçirmeleri gerekli bütün tedbirleri alıyoruz."

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