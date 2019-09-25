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Pursaklar’da ‘Motosikletli Zabıta Timi’ göreve başladı

Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü,  daha kaliteli hizmet verebilmek için motosikletli zabıta timini göreve başlattı.

Ankara Haberleri 25.09.2019, 10:29 25.09.2019, 10:42 Tuğçe Hanım
Pursaklar’da ‘Motosikletli Zabıta Timi’ göreve başladı

Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü,  daha kaliteli hizmet verebilmek için motosikletli zabıta timini göreve başlattı.

Vatandaşlarınızın sağlığını ve huzurunu ön planda tutan Pursaklar Belediyesi, ilçede güvenliğin sağlanmasına yardımcı olmak amacıyla zabıta personellerinden oluşan ‘Motosikletli Zabıta Timi’ni kurdu. Gece gündüz demeden Pursaklar sokaklarında görev yapan ekipler, toplumun daha huzurlu ve sağlıklı bir yaşam sürebilmesi için hizmet verecek.

Daha sağlıklı ve daha güvenli bir Pursaklar

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Pursaklar’ın her sokağını huzur ve güven içinde gezilen bir yer haline getirmek istediklerini belirterek konuşmasına şunları ekledi: “İlçemizin güvenli ve sağlıklı olması için Motosikletli Zabıta Timimizi vatandaşımızın hizmetine sunduk. Tüm esnaflarımızın denetimini de gerçekleştirecek olan ekiplerimiz, hemşehrilerimizin sağlıklı ve hijyenik bir ortamda yaşamaları için ellerinden geleni yapıyorlar.”

Kaynak: Pursaklar Belediyesi
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