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Pursaklar’da okul kantinlerinde denetim

İlçe genelinde denetimlerini gerçekleştiren Pursaklar Belediyesi zabıta ekipleri, okul kantinlerini denetledi.

Ankara Haberleri 11.09.2019, 11:32 Ramazan Durmuş
Pursaklar’da okul kantinlerinde denetim

İlçe genelinde denetimlerini gerçekleştiren Pursaklar Belediyesi zabıta ekipleri, okul kantinlerini denetledi.

Öğrencilerin sağlıklı bir şekilde eğitimlerine devam etmeleri için önlem alan Pursaklar Belediyesi zabıta ekipleri, okul kantinlerini kapsamlı bir şekilde denetledi. İlçe genelinde denetimlerini de sıklaştıran ekipler, okul kantinlerinde sağlığı tehdit edecek unsurların oluşmasını önlemek amacıyla tarihi geçen ve açıkta satılan ürünlere müdahale etti.

Sağlığı tehdit edecek tüm unsurları imha ettiklerini söyleyen zabıta ekipleri, şunları aktardı: “Öğrencilerimizin hijyenik ortamlarda, sağlıklı besinler tüketerek eğitimlerini sürdürmeleri için elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösteriyor ve denetimlerimizi bu anlayışla sürdürüyoruz.”

Kaynak: Pursaklar Belediyesi
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#pursaklar belediyesi #ankara haberleri #Okul kantinleri #denetim
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