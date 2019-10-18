‘17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele’ günü kapsamında Pursaklar’da ‘Sosyal Yardım Vizyon Çalıştayı’ düzenlendi.

17-18 Ekim tarihleri arasında Pursaklar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi’nde düzenlenen, Sosyal Yardım Vizyon Çalıştayı’na; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Pursaklar Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Bülent Tekbıyıkoğlu, Kamu Kurumu, STK temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Sosyal yardım hizmetlerinin toplumdaki dezavantajlı kesimlere daha etkin ve daha verimli bir şekilde sunulmasını sağlayacak politikalar geliştirebilmek için çalıştayın düzenlendiğini kaydeden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni hedef ve vizyonların ortaya konulmasını amaçladıklarını söyledi.

“Sosyal Yardım Vizyon Çalıştayı ile bu alandaki tüm paydaşları bir araya getirerek, aralarındaki işbirliğini ve ortak çözüm üretme kapasitelerini artırmayı hedefliyoruz.” diyen Bakan Selçuk açıklamalarında: “Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, sosyal yardım programında yeni yaklaşımlar, sosyal yardım, sosyal hizmet ve istihdam bağlantısının güçlendirilmesi ana başlıkları altında sosyal yardım alanının çok boyutlu incelenmesi ve böylece geleceğe yönelik yeni hedef ve vizyonların ortaya konulması amaçlanıyor.” dedi.