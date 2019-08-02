Pursaklar’da Yeni Belediye Binasında İlk Meclis Toplantısı

Ağustos ayının ilk olağan meclis toplantısı Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin başkanlığında yeni Belediye hizmet birasında gerçekleştirildi. Gündem maddelerine geçilmeden önce yeni belediye binasındaki meclis salonunda ilk toplantıyı yaptıklarını ifade eden Başkan Ertuğrul Çetin, “Yeni Belediye hizmet binası ile birlikte Pursaklar’ın günden güne büyüyen ve gelişen yüzünü yansıtabilmesini, gelişen ve değişen hizmetleri de karşılayabilmesini hedefliyoruz. Bu salonda Pursaklar için hayırlı kararlara imza atacağımıza yürekten inanıyorum’’ dedi.

Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesi ile Ağustos ayı olağan meclis toplantısı devam etti. Meclis toplantısının ardından Başkan Ertuğrul Çetin, tüm meclis üyelerine çay ikram etti.

BELEDİYENİN BİRİMLERİ TEK MERKEZDE

Pursaklar’da yeni bir hizmet binası için 2016 yılında temeli atılan 7 bin 500 metre kare alan üzerine 10 kat olarak inşa edildi. Binanın dış yüzeyinin büyük bir bölümünün şeffaf olması, kamu kurumunun çalışmasındaki şeffaflık anlayışına doğrudan referans veriyor.

Vatandaşın işini kolaylaştırmak ve daha iyi hizmet verebilmek için bütün birimler aynı binada toplandı. Meclis, encümen ve grup toplantılarının geniş salonlarda yapılabileceği, 160 kişilik konferans salonlarının bulunduğu, 200 kişilik yemekhanenin yer aldığı, 50 araçlık kapalı ve 150 araçlık açık otoparkın bulunduğu yeni belediye hizmet binası, büyük bir ihtiyaca cevap verecek.

Selçuklu mimarisi ve modern mimari ile tasarlanan Belediye Hizmet Binası projesinin en az 50 yıllık ihtiyacı karşılayabileceği öngörülüyor.