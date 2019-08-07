Pursaklar’da zabıtadan Bayram öncesi sıkı denetim

Kurban Bayramı öncesi kent genelinde iş yerlerinde denetimlerini sıklaştıran Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların alışverişlerini güvenle yapması için yoğun mesai harcıyor.

Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde mevzuatın ön gördüğü hükümleri esas alarak, pastane, lokanta, cafe, market denetimlerinde genel hijyen, ruhsat kontrolü, fiziksel ve teknik koşullar ile işyerlerinde fiyat tarifesinin bulunup bulunmadığına, marketlerde ise özellikle son kullanma tarihinin geçip geçmediğine dikkat ediliyor. Evrakları bulunmayan ya da eksik olan işyerlerine cezai işlemler uygulandı.

ÇETİN “GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ”

Denetimlerle ilgili açıklama yapan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz özveriyle 7 gün 24 saat kesintisiz çalışıyor. Bu denetimlerle hem vatandaşımız hem de esnafımız için birçok olumsuzluğun önüne geçiyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun denetimlerimizi büyük bir titizlikle yürütüyoruz. Tüm şikayetler ekiplerimizce mutlaka değerlendiriliyor. Zabıta müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz vatandaşlarımızın kurban bayramını sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçirebilmeleri için bayram boyunca da görevlerinin başında olacaktır” dedi.