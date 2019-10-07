Son Dakika
Kırmızı kategorideki o terörist nokta atışıyla etkisiz hale getirildi
Sazak "CHP, ilkesizliği ilke haline getirdi!"
Üzerine benzin döküp kendini yaktı
Grekoromen Güreş 1. Liginde ilk hafta tamam
Genç milli güreşçilerden 54 madalya!
Sivasspor evinde yine kaybetmedi

Pursaklar’ın gözdesi Ankara kedisi Türkiye’nin simgesi oldu

Emine Erdoğan’a Başkan Ertuğrul Çetin’in hediye ettiği Ankara kedisi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nün Türkiye’deki simgesi oldu.

Ankara Haberleri 07.10.2019, 11:26 Ramazan Durmuş
Pursaklar’ın gözdesi Ankara kedisi Türkiye’nin simgesi oldu
banner63

Emine Erdoğan’a Başkan Ertuğrul Çetin’in hediye ettiği Ankara kedisi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nün Türkiye’deki simgesi oldu.

Ankara Ticaret Odası tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde ATO Congresium’da düzenlenen 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’nde Cumhurbaşkanın eşi Emine Erdoğan’a Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin tarafından hediye edilen Ankara Kedisi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nün Türkiye’deki simgesi haline geldi.

Kültür mirasına sahip çıkan Pursaklar Belediyesi, Anadolu’nun önemli bir değeri olan Ankara kedisini Dünya’ya tanıtmayı, sayılarını çoğaltmayı ve daha çok evde evcil hayvan olarak bakılmasını teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu amaç doğrultusunda çalışan Pursaklar Belediyesi, Ankara’nın mirasına sahip çıkmak için girişimlerde bulunup, ‘Ankara Kedisi Güzellik Yarışması’ ile bunun patentini aldı. Aynı zamanda Ankara Kedisini Koruma, Yaşatma ve Tanıtma Merkezi’ni açarak başkentin kültür mirasına sahip çıkmak ve bunu Dünya’ya tanıtmak için önemli bir çalışmaya da imza attı.

Kaynak: Pursaklar Belediyesi
banner62
#ankara #ankara haberleri #haberler ankara #pursaklar belediyesi #ankara kedisi #Ertuğrul Çetin
Yorumlar (0)
15°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 07 Ekim 2019
İmsak 05:21
Güneş 06:44
Öğle 12:41
İkindi 15:54
Akşam 18:29
Yatsı 19:46
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@