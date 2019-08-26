Pursaklar’ın parklarında yoğun çalışma...

Pursaklar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bir yandan yeni parklar yaparken diğer yandan da ilçe genelindeki parkların bakım ve onarımını yapıyor

Pursaklar Belediyesi, vatandaşların daha temiz ve düzenli bir ortamda aileleriyle birlikte zaman geçirmeleri için parklarda geniş çaplı bakım, onarım ve peyzaj çalışması başlattı. Bir kısmı bilinçli olarak tahrip edilen bir kısmı da deforme olan malzemeler yenilerek vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Pursaklar Belediyesince yürütülen çalışmalarda ekipler, elektrik arızalarının giderilmesi, çöplerin temizlenmesi, kamelyaların temizlenip boyanması, deforme olan malzemelerin yenilenmesi, ağaçların budanması, spor aletlerinin bakımı, çocuk oyun gruplarının tamiri, havuzların temizlenmesi, çimlerin kesim ve ilaçlanması gibi işlemler gerçekleştiriliyor. Kamu kurum ve kuruluşlarına da hizmet veren Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışmalarıyla vatandaşların takdirini topluyor.

DAHA TEMİZ BİR PURSAKLAR...

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün yoğun mesaisini sürdüreceğini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘’Pursaklar Belediyesi olarak vatandaşlardan gelen talepleri dikkate alarak Pursaklar genelinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın temiz bir ortamda aileleriyle beraber vakit geçirmelerini sağlamak. Daha temiz Pursaklar için nefes almış yeşil alanlar için çalışmalarımızı tüm hızıyla devam ettireceğiz’’ dedi.