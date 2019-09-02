Pursaklar’ın sokakları yenileniyor

Pursaklar Belediyesi ekipleri, ilçenin sokaklarında kilit parke taşı döşeme ve asfalt yama çalışmaları başladı.

Pursaklar Belediyesi tarafından ilçeye modern ve estetik bir görünüm kazandırmak için kilit parke taşı uygulaması ilçe merkezindeki mahallelerde genişleyerek sürdürülüyor. Alt yapı sistemlerinin yenilendiği bölgelerde ve plan dahilinde gerçekleşen kilit parke taşı döşeme işlemi hız kesmeden devam ediyor.

Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek denetimlerde bulunan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin yaptığı açıklamada, "İlçede yaşayan vatandaşlarımızın yaşam standartlarını artırmayı ve sokakların daha modern bir üst yapıya sahip olmasını amaçlıyoruz" dedi.

Belirlenen program çerçevesinde Merkez Mahallesi Öztürk Sokak, Merkez Mahallesi Papatya Sokak, Merkez Mahallesi Havuz Sokak, Mimar Sinan Mahallesi Sedef Sokak’ta kilit parke taşı döşemelerine başladıklarını aktaran Başkan Ertuğrul Çetin, vatandaşların yollarda yaşadıkları mağduriyeti önlemek için sokaklardaki çalışmaları devam ettireceklerini dile getirerek, çalışmaların tamamlanmasıyla ilçenin modern bir görünüme kavuşacağını belirtti.