Rehberlik Hizmeti Aldılar, Üniversiteli Oldular

Keçiören Belediyesi’ne bağlı hizmet veren Keçiören Eğitime Destek Merkezi (KEDEM), Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) tercih yapan öğrencilere verdiği rehberlik hizmetinin meyvelerini almaya başladı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Milletlerin ve devletlerin geleceği çocuklar ve gençleridir” derken, “Onların hayallerine kavuşmaları noktasında destek ve yanlarında olmaya devam edeceğiz” mesajı verdi.

Keçiören Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından yeni bir uygulama olarak başlatılan üniversite yolundaki öğrencilere tercih desteğinden faydalanan öğrencilerin 131’i istedikleri bölümlere yerleştiler.

DOĞRU TERCİH HİZMETİ

Keçiören genelinde 9 şubesi olan KEDEM’lerde görevli rehber öğretmenler, öğrencilerin YKS’de doğru tercih yaparak istedikleri üniversite ve bölümlere yerleşmeleri için toplamda 320 öğrenciye rehberlik hizmeti verdi.

Hayatlarını etkileyecek ve geleceklerini şekillendirecek önemli bir kararın eşiğinde profesyonel bir desteğin onları rahatlattığını vurgulayan öğrenciler, üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından soluğu kendilerine destek veren KEDEM şubelerinde aldılar. Rehberlik hizmeti aldıkları öğretmenlerle sevinçlerini paylaşan çiçeği burnunda üniversite öğrencileri, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’a bu hizmetten ötürü de teşekkürlerini ilettiler.

Tüm öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileyen Başkan Altınok, “Milletlerin ve devletlerin geleceği çocuklar ve gençleridir. Onların hayallerine kavuşmaları noktasında destek ve yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.