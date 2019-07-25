Sabancı Üniversitesi Lise Yaz Okullarının İlk Dönemi Tamamlandı

Sabancı Üniversitesi yaz okullarının ilk dönemine 34 ilden ve 10 ülkeden 667 öğrenci katıldı.Ankara’dan katılan öğrenciler de ilk dönemi tamamlamanın mutluluğunu yaşadılar.

Sabancı Üniversitesi tarafından düzenlenen yaz okullarına bu yıl; Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Zonguldak olmak üzere 34 ilden ve Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri, İsveç, İtalya, Kanada, Özbekistan, Romanya, Rusya, Suudi Arabistan ve Tayland olmak üzere 10 ülkeden toplam 667 öğrenci katıldı.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ LİSE YAZ OKULU

Sabancı Üniversitesi Lise Yaz Okulu, katılımcıların çok kültürlü bir ortamda üniversite hayatı deneyimi kazanmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. 2011 yılından beri sürdürülen programa altı binden fazla öğrenci katıldı. İki haftalık üç dönem halinde düzenlenen Lise Yaz Okulu’nda öğrenciler, doğa bilimleri ve mühendislik, sosyal bilimler, sanat, yönetim, başarı ve meslek dahil olmak üzere 70’den fazla üniversite dersi arasından seçim yapabiliyorlar.

Ders dışı spor, sanat, kültür ve eğlence etkinlikleriyle zenginleştirilen programda öğrenciler, ufuklarını genişletme şansı da yakalıyorlar.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YAZ OKULU

Eğlenceli aktivitelerle zenginleştirilmiş dil okulu olan Sabancı Üniversitesi İngilizce Yaz Okulu, 13-16 yaş grubu öğrencilerin İngilizce becerilerini geliştirebileceği bir ortam sunuyor. Aktivitelerle birlikte ikişer haftalık üç dönem halinde düzenlenen yatılı programda öğrenciler, yoğun İngilizce eğitiminin yanı sıra anadili İngilizce olan seçkin mentör ekip ile tüm gün özel tasarlanmış etkinliklerde İngilizce pratiği yapma fırsatı yakalıyorlar.

Derslerin Sabancı Üniversitesi Diller Okulu Öğretim Görevlileri tarafından verildiği İngilizce Yaz Okulu’nda, IB programlarına uygun ileri seviyede (CEFR standardı C1-C2) sınıflar da bulunuyor.

UYGULAMALI NANOTEKNOLOJİ KAMPI

Bilime ve laboratuvar çalışmalarına meraklı lise öğrencilerine uygun iki haftalık bir yaz okulu olan Sabancı Üniversitesi Uygulamalı Nanoteknoloji Kampı; nanoteknolojiyle ilgili güncel gelişmeler ve uygulamalar hakkında bir farkındalık yaratmayı ve gelecekteki meslek seçimlerinde yönlendirici olmayı hedefliyor.

Program Sabancı Üniversitesi'nin diğer yaz okulu programlarından yoğun laboratuvar uygulamaları ile farklılaşıyor. Öğrencilere teorik bilgilendirmelerden sonra düzenli bir şekilde sunulacak olan laboratuvar uygulamaları ‘yaparak öğrenmek’ için harika bir fırsat sunuyor. Uygulamalı bilime meraklı öğrenciler, Sabancı Üniversitesi kampüsünde dolu dolu geçirecekleri iki hafta ile üniversite yaşamı hakkında deneyim sahibi oluyorlar.

Programdaki tüm dersler ve laboratuvar uygulamaları, Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi SUNUM'da yapılacak. İkişer haftalık iki dönemden oluşan programda, derslerin dışında, hafta sonu şehir gezileri, spor, sanat ve kültürel etkinlikler yer alıyor.

TEKNOLOJİ VE TASARIM KAMPI

Sabancı Üniversitesi Teknoloji ve Tasarım Kampı, lise öğrencilerine, günümüzün en üst seviye donanım ve yazılımları kullanacakları, açık kaynak kodlu sistemler ile tanışacakları, Collaboration Space (yaratım atölyesi) imkanlarıyla yaratıcılıklarını ve becerilerini geliştirecekleri, eğlenceli aktivitelerle zenginleştirilmiş bir teknoloji kampı deneyimi sunuyor.

Aktivitelerle birlikte ikişer haftalık iki dönem halinde düzenlenen yatılı programda öğrenciler kendi robotlarını ve kendi bilgisayarlarını yapacaklar. Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyeleri tarafından hazırlanan program süresince her iki öğrenciye bir danışman yol gösteriyor.

Tüm öğrenciler program süresince üniversitenin Collaboration Space (yaratım atölyesi), bilgi merkezi, spor salonu gibi kampüs imkanlarından ücretsiz yararlanabiliyorlar.