Sadri Alışık Ödülleri sahiplerini buldu

Sadri Alışık Kültür Merkezi’nin (SAKM) Yenimahalle Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlediği "Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri" her yıl olduğu gibi bu yıl da Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde sahiplerini buldu.

Sahnelerin ve beyaz perdenin unutulmaz ismi, Usta Oyuncu Sadri Alışık anısına bu yıl 9’uncusu düzenlenen törene; Eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör’ün yanı sıra kültür ve sanat dünyasından çok sayıda önemli isim katıldı.

Ankara’da sahnelenen ve Anadolu’dan Ankara’ya gelerek perde açan tiyatro topluluklarında emek veren sanatçıları yüreklendirmeyi amaçlayan, Altan Alkan’ın sunuculuğunu yaptığı gecede farklı kategorilerde toplam 12 ödül dağıtıldı.

Sadri Alışık ve hayata gözlerini yuman gönüllerde yer etmiş usta tiyatrocuların anısına sinevizyon gösterileriyle başlayan ödül töreninde duygulu anlar yaşandı.

Değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarmalıyız

Gecenin ev sahipliğini yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Onur Ödülü’ne layık görülen Bakan, Milletvekili, Hukukçu, Siyasetçi ve aynı zamanda Yazar olan Ömer Atilla Sav’a ödülünü verdi.

Başkan Yaşar “Türk milleti olarak her şeyde olduğu gibi sanatçılarımıza gereken değeri yaşarken veremiyoruz. Aramızdan ayrıldıklarında bile onlara sahip çıkamıyoruz. Oysa ki; bir ülkenin, sanatın her dalında, sanatçısı ne kadar çok olursa gelişmişlik oranı da o kadar yüksek olur. O toplumlarda hukuk ve adalet çok daha duyarlı olur. Biz Yenimahalle’de bunu yapıyoruz. Değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyoruz. Örneğin içinde bulunduğumuz salon Yıldız Kenter Tiyatro Salonu ve içinde bulunduğumuz merkez Nazım Hikmet Kültür Merkezi. Göreve geldiğimiz günden beri sanatın her dalına, tüm sanatçılarımıza kucak açtık. 10’a yakın salon açtık, sanatçılarımızı halkımızla buluşturuyoruz. Çünkü onlar bizi biz yapan değerlerdir” dedi.

Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Ödülü’nü oyuncu, yönetmen ve çevirmen Olcay Poyraz’a takdim eden usta oyuncunun oğlu Kerem Alışık da törene oğlu Sadri Alışık ile katıldı. Kısa bir konuşma yapan Alışık, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a 9 yıldır Yenimahalle’deki tüm salonlarının kapılarını kendilerine açtığı ve desteklerini esirgemediği için teşekkür etti.

12 farklı kategoride ödüller sahiplerini buldu

Yılın en başarılı kadın ve erkek oyuncuları ile yardımcı oyuncuların ödüllendirildiği gecede, komedi ve müzikal dalında da en iyilere ödülleri verildi.

Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Filiz Demiralp, En Başarılı Erkek Oyuncusu da İrfan Kılınç olurken; Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ömer Alper İzci, Kadın Oyuncu ise Melike Ergüzen oldu. Komedi, Müzikli Oyun ya da Müzikal Dalında En İyi Kadın Oyuncu Eda Aydınlı seçilirken; aynı kategoride En İyi Erkek Oyuncu ödülüne ise Mustafa Kurt layık görüldü. Aynı dalda Yardımcı Rolde En Başarılı Erkek Oyuncu Tolga Tecer, Kadın Oyuncu ise İlkyaz Arslan oldu. Gecede “Seçici Kurul Özel Ödülü” ise “Misafir” adlı gösterisiyle Ankara Devlet Tiyatrolarına verildi. Seçici Kurul Genç Yetenek Özel Ödülünün sahibi ise “Madam” oyunundaki rolüyle Naz Göktan oldu.