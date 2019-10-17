Sakarya'yı kışlık menekşeler süsledi

Çankaya Belediyesinin üretimini tamamladığı 150 bin kışlık menekşe, ilk olarak yenilenen Sakarya Caddesi’ne dikilmeye başladı.

Çankaya Belediyesinin Uğur Mumcu Parkı içinde bulunan seralarında üretim ara vermeden sürüyor. Parkları süsleyen yazlık çiçeklerin ardından kışlık çiçek üretimine başlanan Çankaya’da, 150 bin menekşe üretimi tamamlandı.

Bu yıl için 300 binin üzerinde kışlık çiçek üretmeyi hedefleyen Çankaya Belediyesinin ilk etapta üretimini gerçekleştirdiği 150 bin çiçek, park ve yeşil alanlara dikilmeye başladı. Belediye işçileri rengarenk menekşeleri ilk olarak kısa süre önce baştan aşağı yenilenerek halkın hizmetine sunulan Sakarya Caddesi’nde toprakla buluşturdu.

Sonbaharın başında 40 bin karanfil ve 30 bin kasımpatı üreten Çankaya Belediyesi, ikinci etapta 150 bin menekşe daha üretecek. Sakarya Caddesi’nin ardından parklar da rengarenk görünüme kavuşacak.