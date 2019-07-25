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Şampiyon Bağlum Spor 31 Madalya İle Döndü

Keçiören Belediyesi Bağlum Spor Kulübü, Tramplen ve Kule Atlama Türkiye Şampiyonası’nda 15 altın, 12 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplamda 31 madalya alarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Ankara Haberleri 25.07.2019, 11:02 25.07.2019, 11:08 Tuğçe Hanım
Şampiyon Bağlum Spor 31 Madalya İle Döndü

Sporcuları tebrik eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Sporcularımız göğsümüzü kabarttı, tramplen ve kule atlama branşlarında ve diğer spor dallarında geleceğin Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlarını yetiştirmek için Keçiören Belediyesi olarak gerek tesisleşme gerekse manevi anlamda çocuklarımızın ve gençlerimizin destekçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDULAR

İzmir’de gerçekleşen toplamda 7 kulüpten yaklaşık 200 sporcunun katıldığı şampiyonadan, Keçiören’i başarıyla temsil eden Bağlum Spor Kulübü sporcuları 15 altın, 12 gümüş, 4 de bronz madalya ile döndüler. Erkekler, kızlar ve genel olmak üzere 3 branşta da üstün başarı göstererek 3 kupayla Türkiye Şampiyonu olarak adını yazdıran Bağlum Spor Kulübünün Antrenörleri Meridad Muradi, Ezgi Sade Bacak ve Lokman Macid ile Kulüp Koordinatörü Sadık Aytekin, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’a spor ve sporcuya desteklerinden ötürü teşekkür ettiler.

ALTINOK’TAN DESTEK SÖZÜ

Başkan Altınok, sporcuların milli başarılara imza atmaları için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirterek, “Tramplen ve kule atlama branşlarında ve diğer spor dallarında geleceğin Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlarını yetiştirmek için Keçiören Belediyesi olarak gerek tesisleşme gerekse manevi anlamda çocuklarımızın ve gençlerimizin destekçisi olmaya devam edeceğiz. Hedefi büyük olmayanın başarısı da olmaz. Gençlerimiz hedefleri için çalışacak ve başaracaklar. Sağlıklı bir toplumun altyapısı spordur. Dinç ve diri bir toplumun temeli spordur. Belediyemizin birçok spor tesisi var. Belediyemizin bütün spor tesisleri, gençlerimizin hizmetinizde ve emrinizdedir” diye konuştu.

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