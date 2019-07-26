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Şampiyon Halterci Berkant, Sevincini Başkan Köse İle Paylaştı

10-14 Temmuz tarihlerinde Sivas’ta gerçekleşen Büyükler Türkiye Halter Şampiyonası’nda 61 kg’da Türkiye Şampiyonu olan ve Milli Takıma girmeye hak kazanan Berkant Yiğit, şampiyonluk sevincini Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile paylaştı.

Ankara Haberleri 26.07.2019, 12:51 26.07.2019, 12:53 Tuğçe Hanım
Şampiyon Halterci Berkant, Sevincini Başkan Köse İle Paylaştı

Şampiyon halterci Berkant, sevincini Başkan Köse ile paylaştı

10-14 Temmuz tarihlerinde Sivas’ta gerçekleşen Büyükler Türkiye Halter Şampiyonası’nda 61 kg’da Türkiye Şampiyonu olan ve Milli Takıma girmeye hak kazanan Berkant Yiğit, şampiyonluk sevincini Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile paylaştı. Köse’yi makamında ziyaret eden başarılı sporcuyu tebrik eden Köse, “İnanıyorum ki sporcumuz uluslararası şampiyonalarda da büyük başarılara imza atarak hem ilçemizin hem de ülkemizin gurur kaynağı olacak. Ülkemizi başarıyla temsil edecek başarılı sporcular yetiştiriyoruz” dedi.

İMKAN BİZDEN BAŞARI ONLARDAN

Gençleri spora yönlendirmek ve daha sağlıklı ortamlarda spor yapmalarını sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini kaydeden Başkan Köse, şunları söyledi: “Halter, bizim olimpiyatlarda madalya kazandığımız önemli bir branş ve ata sporumuzdur. Bizler spora ve sporculara desteğimizi artırarak devam ettireceğiz. Böyle başarılı gençlerin yetiştiğini görünce spora verdiğimiz desteğin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha anlıyoruz.

Biz imkan sağlıyoruz sporcularımız başarı elde ediyor. Halter Takımı sporcularını ve onları yetiştiren değerli antrenörümüzü yürekten kutluyorum.”

Kaynak: Mamak Belediyesi
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