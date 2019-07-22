Şampiyon Velihimmetli

KUPA ŞİMŞEK VE BİLGİHAN’DAN



Final maçının başlama vuruşunu Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ile Kaymakam Tülay Baydar Bilgihan yaparken, maçın ardından şampiyonluk kupasını da Velihimmetli sporculara birlikte takdim ettiler. Turnuvada ikinci olan Selametli Mahallesi’ne kupasını Gölbaşı Belediyespor Kulübü Başkanı Lütfü Yılmaz verdi. Bu arada turnuvada, en centilmen takım Boyalık Mahallesi olurken gol krallığını Barış Can Erdoğan elde etti.



