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Şampiyon Velihimmetli

Gölbaşı Belediyespor Kulübü tarafından düzenlenen “Mahallelerarası Saygı ve Kardeşlik Futbol Turnuvası”nın şampiyonu Velihimmetli oldu. 21 takımın katıldığı turnuvanın finalinde Selametli Mahallesi’ni 2-0 mağlup eden Velihimmetli mutlu sona ulaşırken; Selametli ikinci, Oğulbey ve Şafak ise üçüncü oldu.

Ankara Haberleri 22.07.2019, 14:51 Tuğçe Hanım
Şampiyon Velihimmetli

KUPA ŞİMŞEK VE BİLGİHAN’DAN

Final maçının başlama vuruşunu Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ile Kaymakam Tülay Baydar Bilgihan yaparken, maçın ardından şampiyonluk kupasını da Velihimmetli sporculara birlikte takdim ettiler. Turnuvada ikinci olan Selametli  Mahallesi’ne kupasını Gölbaşı Belediyespor Kulübü Başkanı Lütfü Yılmaz verdi. Bu arada turnuvada, en centilmen takım Boyalık Mahallesi olurken gol krallığını Barış Can Erdoğan elde etti.


ŞİMŞEK’İN SÖZLERİ

Gölbaşı’nda gelenekselleşen mahallelerarası futbol turnuvasının asıl amacının, vatandaşlarımızı spora teşvik etmek kadar, mahalleler arasında birlik, beraberlik, dostluk ve kaynaşma duygularını güçlendirmek olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Ramazan Şimşek: “Turnuvaya katılan tüm takımlarımızı ortaya koydukları centilmen ve mücadeleci ruhla turnuvayı adeta bir futbol şölenine dönüştürdükleri için tebrik ediyorum” dedi.

#Şampiyon Velihimmetli #GÖLBAŞI BELEDİYESİ #gölbaşı #Mahallelerarası Saygı ve Kardeşlik Futbol Turnuvası #şampiyon
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