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Şampiyonlardan Başkan Ertuğrul Çetin’e ziyaret

Uluslararası Avrasya Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası’ndan 3 birincilikle dönen sporcular, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’i makamında ziyaret ettiler.

Ankara Haberleri 06.09.2019, 11:02 Ramazan Durmuş
Şampiyonlardan Başkan Ertuğrul Çetin’e ziyaret
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Uluslararası Avrasya Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası’ndan 3 birincilikle dönen sporcular, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’i makamında ziyaret ettiler.

15 Temmuz Şehitleri anısına Ankara’da düzenlenen Uluslararası Avrasya Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası’nda; yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde sanda ve taolu branşlarında yapılan müsabakalarda bine yakın sporcu yarıştı.

11 farklı ülkeden katılan sporcuların da yarıştığı bu müsabakada Pursaklar’dan da 3 birincilik geldi. 45 kiloda Osman Gültekin, 38 kiloda Ahmet Mirza, 60 kiloda ise Hasan Güngör birinciliği elde etti.

Şampiyonluklarını Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ile paylaşan sporcular, daha nice başarılara imza atacaklarını söyledi. Kendisini makamında ziyaret eden başarılı sporcuları tebrik eden Ertuğrul Çetin; “Hem ilçemizin hem de ülkemizin gurur kaynağı siz genç kardeşlerimize elimizden geldiğince destek olmaya gayret edeceğiz.” dedi.

Kaynak: Pursaklar Belediyesi
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