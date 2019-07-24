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Şehir Hastanesi’ne Ulaşım Çilesine EGO Çözümü

Ankaralı vatandaşların yoğun talebi üzerine EGO Genel Müdürlüğü harekete geçti. “112 Ulus-Ankara Şehir Hastanesi Ekspres Otobüs Hattı”, 25 Temmuz Perşembe gününden itibaren hizmet vermeye başlıyor.

Ankara Haberleri 24.07.2019, 15:57 Tuğçe Hanım
Şehir Hastanesi’ne Ulaşım Çilesine EGO Çözümü

Ankara Büyükşehir Belediyesi her gün binlerce hasta ve hasta yakınını ağırlayan Bilkent’te bulunan Ankara Şehir Hastanesi'ne kent merkezinden doğrudan ulaşım sağlanabilmesi için “112 Ulus-Ankara Şehir Hastanesi (Ekspres) Hattı”nı hizmete sokuyor.

Vatandaşların yoğun şikayetleri ve talepleri üzerine şehir merkezinden hastaneye ulaşım kolaylığı sağlayacak hattın devreye sokulması için EGO Genel Müdürlüğü harekete geçti.

ULUS’TAN HASTANEYE EKSPRES ULAŞIM

Birçok hastaneyi bünyesinde barındıran 3 bin 633 kapasiteli Şehir Hastanesi’ne doğrudan ulaşımı sağlamak amacıyla 25 Temmuz Perşembe gününden itibaren 112 Ulus-Ankara Şehir Hastanesi Ekspres Hattı seferlerine başlıyor.

15 dakikalık aralıklarla Ulus ve Ankara Şehir Hastanesi arasındaki güzergahta her gün 06.15 - 21.15 saatleri arasında toplu taşıma hizmeti verecek olan EGO Otobüsleri, hem Başkentlilere hem de şehir dışından sağlık sorunları nedeniyle gelen vatandaşlara ulaşım kolaylığı sağlayacak.

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