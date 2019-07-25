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​Şelale Park İçin Başkan Altınok’a Teşekkür

Keçiören Belediyesi, Büyük Keçiören Şelalesi üzerinde sürdürdüğü park yapım çalışmalarını tamamladı. Park yapımı için Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’a çok teşekkür eden mahalle sakinleri, “Efsane Başkan Sayın Turgut Altınok teşekkürler” yazan bir de pankart astılar.

Ankara Haberleri 25.07.2019, 11:12 Tuğçe Hanım
​Şelale Park İçin Başkan Altınok’a Teşekkür

439 ADET BİTKİ DİKİLDİ

Keçiören’e yakışır parkların sayısını artırma sözü veren Başkan Turgut Altınok’un talimatıyla Keçiören Büyük Şelalesi üzerindeki kayalık bölgede 1400 metrekare alan üzerine yapılan Şelale Park’a ilk etapta top mazı, gül, ıhlamur, akçaağaç, mavi servi, leylandi gibi birçok türde 439 adet bitki dikildi.

ÇOCUKLAR İÇİN OYUN ALANI

Çocuk oyun alanının da yerleştirileceği parkın yapımından mutlu olduklarını ifade eden mahalle sakinleri, “Burada kaçak bir düğün salonu vardı, gürültüsünden, otopark sıkıntısından bıkmıştık, ayrıca ağaçları da kesip binalarımızın önünü kapatmıştı, şimdi önümüz açıldı, nefes alacağımız bir yer oldu, Başkanımıza teşekkür ediyoruz” ortak görüşünü dile getirdiler.

PARK REVİZELERİ DE SON HIZ

Keçiören Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ayrıca 398 metrekare alan üzerine kurulu Söğütlü Parkı’nda da oyun seti ve fitness aletlerinin tamirini gerçekleştirirken 190 adet bitki dikimi, 20 kilogram çim tohumu ekimi yapıp, 15 metreküp de gübre döktüler.

Ayrıca ekipler, Cengiz Aytmatov Parkı’nın kamelya iç aydınlatmalarını yenilerken, Rıza Çöllüoğlu Parkı’ndaki bakım ve onarım çalışmaları ile Kafkaslar Parkı peyzaj çalışmalarını da tamamladılar.  Yavuz Sultan Selim Parkı'na çiçek dikimi ile Süleymaniye Parkı’na da kuş yemliği yapıldı.

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