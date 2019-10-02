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Seymenlerden anlamlı destek

Ankara Kulübü Derneği Çankaya Şube Seymenleri, 'El Ver, Umut Ol' sloganıyla yoksul çocuklar yararına düzenlenen karma resim sergisinin açılışına katılarak, destek verdi.

Ankara Haberleri 02.10.2019, 12:06 02.10.2019, 12:23 Ramazan Durmuş
Seymenlerden anlamlı destek
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Ankara Kulübü Derneği Çankaya Şube Seymenleri, 'El Ver, Umut Ol' sloganıyla yoksul çocuklar yararına düzenlenen karma resim sergisinin açılışına katılarak, destek verdi.

Zafer Çarşısı Büyükşehir Belediyesi Güzel Sanatlar Galerisi'nde düzenlenen serginin organizasyonunu yapan  Anadolu Kültür Sanat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ANKÜSADER) Başkanı Nesrin Taner, açılışta yaptığı konuşmada sergi hakkında bilgi verdi ve destek veren herkese teşekkür etti.

Taner, "Derneğimiz, kültür sanat etkinliklerinin yanı sıra üyelerimizin ve duyarlı insanların maddi destekleriyle özellikle yoksul çocukların eğitim, sağlık, gıda, giyim gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak ve derneğe başvuran ihtiyaç sahiplerine de imkanlar nispetinde maddi ve ayni yardımlar yapmak için kuruldu ve bu doğrultudan hareketle faaliyetlerini sürdürüyor. Bugünkü sergimiz de bu amaçla düzenlenmiştir. Sergimizde; 135 gönüllü sanatçımızın 161 tablosu yer alıyor. Galeride eserleri yer alan sanatçılarımıza  ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Buradan elde edilecek gelirle yoksul çocuklarımızı giydireceğiz, okul ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yurdumuzun dört bir yanına bu yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Katılımcı herkese yürekten teşekkür ediyorum. Gönlünüze sağlık.  İyi ki varsınız, iyi ki yanımızdasınız." diye konuştu.  

Taner'in konuşmasının devamında serginin açılış kurdelesi kesildi ve  ardından Çağdaş Sanat Merkezi sanatçıları tarafından dans sunumu  ile Ankara Kulübü Derneği Çankaya Şubesi Seymen ekibi ve Bacıerenler  tarafından  bir gösteri  gerçekleştirildi.

Gösterilerin ardından; ANKÜSADER Başkanı Nesrin Taner tarafından Ankara Kulübü Derneği Çankaya Şubesi Başkanı Halil Bahadır Saka'ya desteklerinden ötürü teşekkür plaketi takdiminde bulunuldu.

Ankara Kulübü Derneği Çankaya Şubesi Başkanı Halil Bahadır Saka da dernek olarak Ankara'nın ve Ankaralıların yaşadıkları sorunlarla, sosyal yaşamla yakında ilgilendiklerini belirterek, sosyal sorumluluk alanında yapılan etkinlik ve  projelere değer verdiklerini, zaman ve imkanlar ölçüsünde bu tür etkinliklere katılarak, destek olmaya çalıştıklarını dile getirdi. 

Plaket töreninin ardından davetliler sergiyi gezdi ve sergilenen eserleri inceledi. Yoksul Çocuklar Yararına Düzenlenen Karma Resim Sergisi, 7 Ekim 2019 tarihine kadar sanatseverlerin beğenisine açık olacak.

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#Ankara Kulübü Derneği Çankaya Şube Seymenleri #ANKÜSADER Başkanı Nesrin Taner #Halil Bahadır Saka
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