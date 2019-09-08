Şimşek "Eğitime var gücümüzle destek olacağız"

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının öğrenci, öğretmen ve eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyerek, başta minik öğrenciler olmak üzere herkese başarılar diledi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Öncelikle yeni eğitim - öğretim yılının, başta geleceğin teminatı öğrenciler olmak üzere tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyen Başkan Şimşek, şunları kaydetti:

“VAR GÜCÜMÜZLE DESTEK OLACAĞIZ”

"Bugüne kadar eğitim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan tüm imkanlarını seferber eden Gölbaşı Belediyesi çalışmalarına bundan sonra da devam edecektir. Geleceğe ulaşmak için en önemli yatırım alanımızın eğitim olması gerektiği inancı ile hareket eden Gölbaşı Belediyesi, çocuklarımızın gelişmiş ülkelerdeki yaşıtlarıyla rekabet edip başarılı olabilmesi için var gücüyle eğitime destek vermeye devam edecektir."

Ülkemizin muasır medeniyet seviyesine ulaşması için bilgiyi üreten bir nesil yetiştirmek zorunda olduğuna dikkat çeken Başkan Şimşek, "Türkiye'nin modern dünyanın öncüleri arasındaki yerini almasına katkı sağlayacak bireyler yetiştirmek için bundan önce olduğu gibi çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

“EĞİTİM YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDECEK”

"Eğitimin her kademesinde kalitenin yükselmesi için yatırımlarımız hız kesemeden devam edecektir. Bu vesile ile öğretmen ve öğrencilerimizin sağlıklı, mutlu ve başarılarla dolu bir eğitim yılı geçirmelerini diliyor, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum"