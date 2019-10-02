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Şimşek "Eymir ve Mogan daha temiz olacak"

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, DSİ Genel Müdürü  Mevlüt Aydın’ı makamında ziyaret ederek, Gölbaşı’nda yapılacak yatırım ve projelerin desteklenmesi konusunda söz aldı.

Ankara Haberleri 02.10.2019, 11:04 02.10.2019, 11:31 Ramazan Durmuş
Şimşek "Eymir ve Mogan daha temiz olacak"

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü  Mevlüt Aydın’ı makamında ziyaret ederek, Gölbaşı’nda yapılacak yatırım ve projelerin desteklenmesi konusunda söz aldı. Başkan Şimşek, işbirliği sonucunda Ankara'nın iki gözbebeği Eymir ve Mogan göllerinin daha temiz olması için her türlü gayretin gösterileceğini açıkladı.

Birçok konunun görüşüldüğü ziyarette Gölbaşı Belediyesi ve DSİ arasında gerçekleştirilen proje ve yatırımlar üzerinde değerlendirmeler yapılırken, Başkan Şimşek ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu.

İLK HEDEF SUKESEN DERESİNİN ISLAHI

Eymir ve Mogan Gölünü besleyen Sukesen Deresi’nin ıslah edilmesi için ihale aşamasının tamamlanmak üzere olduğunu söyleyen Başkan Şimşek “DSİ Genel Müdürümüz sayın Mevlüt Aydın’ı ziyaretimizde, dere ıslahıyla ilgili resmi yazışmaların devam ettiği ve ihale sürecinin yakında başlayacağı bilgisini aldık . İhalenin tamamlanması ve yapım işinin sona ermesi ile birlikte yıllardır özlemle beklediğimiz dereler daha temiz olacak.Derelerin ıslahıyla birlikte Mogan ve Eymir göllerimiz daha da temiz olacak ” diye konuştu.

Kaynak: Gölbaşı Belediyesi
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