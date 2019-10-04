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Şimşek "Gölbaşı halkıyla gönül gönüle çalışıyoruz"

“Başkan Mahallenizde” projesi kapsamında halkı ayağına getiren bir başkan değil, halkın ayağına giden bir başkan olan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in bu haftaki durağı Karagedik mahallesiydi.

Ankara Haberleri 04.10.2019, 20:59 Ramazan Durmuş
Şimşek "Gölbaşı halkıyla gönül gönüle çalışıyoruz"
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“Başkan Mahallenizde” projesi kapsamında halkı ayağına getiren bir başkan değil, halkın ayağına giden bir başkan olan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in bu haftaki durağı Karagedik mahallesiydi.

Gölbaşı Belediye Başkanlığı’na seçildiği günden itibaren, her fırsatta halkla iç içe olmayı tercih eden Başkan Şimşek, merkezden en uzak noktalara kadar ilçenin tüm mahallelerine giderek vatandaşların sıkıntı ve taleplerine kulak veriyor.  Başkan Şimşek, son olarak Karagedik mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

VATANDAŞLARIN TALEPLERİNİ DİNLEDİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya’yla birlikte,  Cuma namazını Karagedik mahallesinde vatandaşlarla kılan Başkan Şimşek, namaz sonrası halkın  talep ve sıkıntıları dinledi.

Her bir vatandaşı tek tek dinleyen Başkan Şimşek “Halkımızla gönül gönüle olunca geceyi gündüzümüze katıyor ve problemleri çözüyoruz. Hemşehrilerimizin fikirlerini almak ve görüş alışverişinde bulunmak için yaptığımız bu ziyaretler son derece verimli geçiyor.”  ifadelerini kullandı.

 

Kaynak: Gölbaşı Belediyesi
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