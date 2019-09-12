Flaş HaberGirne’de mühimmat deposunda patlama
Son Dakika
Şimşek "Hayvan barınağı Gölbaşı'ndan taşınmalı"
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Millet Bahçesi projesi içinde yer alan Hayvan Barınağı’nın ilçeden taşınması için Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne çağrıda bulunurken “Hayvan barınağı bir an önce Gölbaşı’ndan taşınmalı.” dedi.
Ankara Haberleri 12.09.2019, 09:20 12.09.2019, 09:26 Ramazan Durmuş
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Millet Bahçesi projesi içinde yer alan Hayvan Barınağı’nın ilçeden taşınması için Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne çağrıda bulunurken “Hayvan barınağı bir an önce Gölbaşı’ndan taşınmalı.” dedi.
Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı’nın en çok şikayet edilen konularının başında gelen sokak hayvanlarıyla ilgili harekete geçti.
Başkan Şimşek, Ankara Büyükşehir Belediyesi Gölbaşı Hayvan Barınağı’nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
İnceleme sonrası bir açıklama yapan Başkan Şimşek, Gölbaşı’nda bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait Hayvan Barınağı’nda sokak hayvanlarının güvenli ve temiz bir ortamda, sağlıklı koşullarda yaşam sürdürmelerinin mümkün olmadığını söyledi.
HAYVAN BARINAĞI MİLLET BAHÇESİ ARAZİSİNİN İÇİNDE
Gölbaşı Hayvan Barınağı’nın bulunduğu alanın Millet Bahçesi olacağına dikkat çeken ve projenin ABD'de düzenlenen “En İyi Sürdürülebilir Uygulamalar Yarışması'nda birincilik ödülü kazandığını söyleyen Başkan Şimşek “ Hayvan barınağı hem yetersiz hem de konum itibariyle yanlış bir alandadır. Bu barınak zaten yapılacak olan Millet Bahçesi projesi içerisinde yer alıyor. Millet Bahçesi hem Gölbaşı’nda yaşayan insanlarımızın hem de dışarıdan ilçemize gelen misafirlerimizin daha iyi zaman geçirmesi için planlanmış dev bir mesire alanı” dedi.
Barınak şartlarının sokak hayvanlarının sağlığı için elverişsiz olduğunu belirten Başkan Şimşek “İncelemelerimiz sonucunda köpeklerimizin barındığı yapıların eski ve bakımsız, yaşam alanlarının da sağlıksız bir ortamda olmadığını tespit ettik.” diye konuştu.
BARINAK GÖLBAŞI’NDAN TAŞINMALI
Önceki dönemde Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bakanlığı arasında bir protokol imzalandığını ve hayvan barınağının Gölbaşı’ndan kaldırılmasının planlandığının altını çizen Başkan Şimşek “Büyükşehir Belediyesi Orman Bakanlığı’yla buranın taşınmasıyla ilgili bir protokol imzalamıştı. Bu protokol 88 hektarlık bir alandı. Bu alanda modern ve hayvanlarımızın daha sağlıklı bir ortamda yaşayabilmesi için bir barınak yapılması, Gölbaşı’nda bulunan hayvan barınağının taşınmasıyla ilgili bir çalışma başlatılmıştı. Biz bu konuyu bu ayki Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde gündeme taşıdık ve barınağın taşınması için meclis önergesi verdik. Gölbaşı Belediyesi ve Gölbaşı halkı olarak sokak hayvanlarımızın daha sağlıklı modern bir alanda yaşamalarını ve daha iyi bir ortama taşınmalarını istiyoruz.” dedi.
Kaynak: Gölbaşı Belediyesi
20°
açık
Namaz Vakti 12 Eylül 2019
|İmsak
|04:54
|Güneş
|06:19
|Öğle
|12:50
|İkindi
|16:23
|Akşam
|19:11
|Yatsı
|20:31
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0
Yeni Sayımız