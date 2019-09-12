Şimşek "Hayvan barınağı Gölbaşı'ndan taşınmalı"

Gölbaşı Hayvan Barınağı’nın bulunduğu alanın Millet Bahçesi olacağına dikkat çeken ve projenin ABD'de düzenlenen “En İyi Sürdürülebilir Uygulamalar Yarışması'nda birincilik ödülü kazandığını söyleyen Başkan Şimşek “ Hayvan barınağı hem yetersiz hem de konum itibariyle yanlış bir alandadır. Bu barınak zaten yapılacak olan Millet Bahçesi projesi içerisinde yer alıyor. Millet Bahçesi hem Gölbaşı’nda yaşayan insanlarımızın hem de dışarıdan ilçemize gelen misafirlerimizin daha iyi zaman geçirmesi için planlanmış dev bir mesire alanı” dedi.

Gölbaşı Hayvan Barınağı’nın bulunduğu alanın Millet Bahçesi olacağına dikkat çeken ve projenin ABD'de düzenlenen “En İyi Sürdürülebilir Uygulamalar Yarışması'nda birincilik ödülü kazandığını söyleyen Başkan Şimşek “ Hayvan barınağı hem yetersiz hem de konum itibariyle yanlış bir alandadır. Bu barınak zaten yapılacak olan Millet Bahçesi projesi içerisinde yer alıyor. Millet Bahçesi hem Gölbaşı’nda yaşayan insanlarımızın hem de dışarıdan ilçemize gelen misafirlerimizin daha iyi zaman geçirmesi için planlanmış dev bir mesire alanı” dedi.