Sincan Belediye Başkanı Ercan esnafla buluşuyor

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Sincan’da bir geleneği daha hayata geçirdi. Sık sık esnaf ziyaret ederek Sincan’da çalmadık kapı, girmedik iş yeri bırakmayan Başkan Ercan bu kez esnafla kahvaltı sofrasında bir araya geliyor.

Başkan Ercan esnafla daha çok bir arada olmak adına “Yerel Buluşmalar” adlı programı başlattı. Başkan Ercan haftada iki gün esnafla buluşacak.

Programın ilki Melek Sokak’ta başladı. Sokağa sofra kuruldu; Başkan Ercan esnaf ile kahvaltı yaptı, uzun uzun sohbet etti. Melek sokak esnafı görüşlerini bizzat Başkan’a iletti, merak ettiklerini sordu.

SİNCAN ESNAFINA MÜJDE VERDİ

Esnafın ekonominin temel direği olduğunu ifade eden Başkan Ercan Sincan çarşısını daha da canlandırmak için yeni düzenlemeler yapılacağının müjdesini verdi. Başkan Ercan, “Amacımız burayı bir cazibe merkezi haline getirmek. Sincan çarşısının ayrı bir havası var. Böyle bir çarşı çok önemli bir potansiyel. Burayı daha uzun yaşayan bir çarşı haline getirmeliyiz. Seçim öncesi söz verdiğimiz gibi sokak ve cadde düzenlemesi projesini önümüzdeki yıl hayata geçireceğiz.” diye konuştu.

Sokaklarda öncelikle yağmurlama kanalları yenilenerek alt yapı çalışmaları yapılacak. Ardından şemsiyelerden ve değişik şekillerde kesilmiş çadırlardan görsel kaplama yapılarak sokaklara modern bir görünüm kazandırılacak.

ERCAN AVM İÇİN DE DEVREYE GİRDİ

Başkan Ercan; Sincan esnafının merak ettiği, ilçeye yapılması planlanan Alışveriş Merkezi’ne ilişkin de son gelişmeleri paylaştı. Başkan Ercan, “AVM ile ilgili göreve geldiğim günden itibaren çaba sarf ediyorum. Son gelinen noktada; aradaki dernek ve şirket tamamen tasfiye oldu. Mülkiyetler tapuya tescil oldu. Devlete ait olan kısımlar için satış süreci başladı. Cami de Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edildi.” sözleriyle sürecin takipçisi olacağını vurguladı.