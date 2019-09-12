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Sincan Belediyesi'nden miniklere okula uyum desteği

Sincan’da çocuklar ilk ders öncesi Pamuk Prenses ile dans edip kukla ile bol bol sohbet ediyor. Sincan Belediyesi, çocukların okula alışmasını kolaylaştırmak adına ilçedeki tüm ilkokullarda çocuklar için animasyon ve kukla gösterisi düzenliyor.

Ankara Haberleri 12.09.2019, 10:59 12.09.2019, 11:06 Ramazan Durmuş
Sincan Belediyesi'nden miniklere okula uyum desteği

Sincan’da çocuklar ilk ders öncesi Pamuk Prenses ile dans edip kukla ile bol bol sohbet ediyor. Sincan Belediyesi, çocukların okula alışmasını kolaylaştırmak adına ilçedeki tüm ilkokullarda çocuklar için animasyon ve kukla gösterisi düzenliyor.

Sincan Belediyesi okula uyum sürecinde öğrencilere destek oluyor. Bu yıl okula yeni başlayan çocukları sınıflarında belediyenin tiyatro ekibi karşılıyor. Çocuklar animasyon ve kukla gösterisi ile eğlenerek ders başı yapıyor.

Animasyon ve kukla gösterisi çocukların yanı sıra velilerin de yüzünü güldürdü. Okula uyum sürecinde çocuklarını yalnız bırakmayan veliler uygulamadan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a teşekkür etti.

Başkan Ercan “Okul hayatına yeni başlayan öğrencilere ve velilere yaşadıkları bu güzel heyecanın tüm eğitim hayatlarına olumlu yansımasını temenni ediyorum. 2019-2020 eğitim öğretim yılında tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize de başarılar diliyorum.” diye konuştu.  

Kaynak: Sincan Belediyesi
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#Başkan Murat Ercan #ankara #okula uyum desteği #sincan belediyesi #ankara haberleri
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